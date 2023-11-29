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洛阳高速交警发布2024年春节假期出行提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 21:19

　　春节近在咫尺，归乡心情更切。2024年春节假期高速免费政策中，小型客车免费时段为2月9日0时至2月17日24时。6日，洛阳高速交警支队发布假期出行提醒。

　　8日下午将出现车辆上站高峰

　　●除夕前一天(2月8日)15时至20时会出现上站出行高峰。

　　●大年初二至初五(2月11日、12日、13日、14日)的8时至10时、13时至15时，站口周边有景区的二广高速龙门站、伊滨站，洛栾高速伊川西站、嵩县站、栾川老君山站、重渡沟站，栾卢高速天河大峡谷站，连霍高速洛阳站、孟津站将会出现下站高峰。

　　●初七、初八(2月16日、17日)的14时至20时，洛阳环城高速各站口会出现返程的下站高峰，尤其是洛卢高速周山站、连霍高速洛阳站、二广高速瀍河站、二广高速关林站等重点站口，请有出行需求的驾驶员提前掌握路况信息，合理安排出行计划。

　　这些路段要格外注意

　　二广高速任庄互通立交桥、宁洛高速彭婆互通立交桥、宁洛高速伊阙站下站、洛栾高速伊川西站至龙门站区间、栾卢高速全线为事故高发区，请广大驾驶员谨慎驾驶，注意安全。

　　持续开展超员及非法营运整治

　　●乘坐正规客运车辆，严禁乘坐超员车辆，高速交警将联合交通运输执法部门持续开展超员及非法营运联合整治。

　　●上高速出行前给车辆做一次检查，尤其是轮胎、玻璃水、油量(电量)、刹车等，提前获悉高速路况，合理进行线路规划。

　　●高速行驶一定要系好安全带，不要超速；不要随意变更车道；不要随意停车；一旦错过出口，要到前方收费站掉头，严禁倒车；高速公路一旦发生拥堵要服从现场交警、路政人员指挥，严禁违法占用应急车道。

　　●春节期间危化品车辆禁止上高速。

　　请及时关注高速路况

　　●通过洛阳交警、河南高速公安、河南高速、洛阳网等微信公众号及洛阳高速交警微博等双微平台，以及高德地图、104.1省交通广播、92.7洛阳市交通广播、掌上洛阳客户端等获取高速通行信息。

　　●河南省高速交警总队指挥中心电话：0371-68208110(可获取全省高速的实时路况信息)。

　　●洛阳市高速交警支队指挥中心电话：0379-67872168(可获取洛阳高速的实时路况信息)。

　　（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 高鲲鹏 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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