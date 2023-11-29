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平安过节！洛阳发布春节消防安全提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.06 17:08

　　春节假期即将到来，洛阳市消防救援支队发布春节消防安全提醒，广大市民与相关单位在放松身心的同时安全意识不能放松，需要加强防范、平安过节。

　　洛阳市消防救援支队相关负责人说，春节期间，不少市民外出走亲访友和旅游，出门前记得“三清三关”(清厨房、清阳台、清楼道；关燃气、关电源、关火源)；注意检车车辆车况，及时做好保养，提前规划行程路线，减少夜间驾驶；途经山林，应自觉遵守防火规定，不吸烟、不用火，切勿在林区及周边燃放烟花爆竹、孔明灯等，以免引发山火。

　　春节期间，居民用火、用油、用电、用气较多，火灾风险加大，切忌乱接电气线路，油烟污渍及时清理，使用厨房电器、燃气器具时不离人，一旦发生燃气泄漏，应及时关闭燃气阀门，打开门窗通风，然后到安全区域联系相关部门上门处理。

　　燃放烟花爆竹要购买合格产品，遵守安全燃放的规定，到指定地点燃放，儿童燃放时须有成年人陪同。

　　无论是到商场、超市购物娱乐，还是到饭店、旅馆就餐住宿，应熟悉各个场所的疏散通道、安全出口的具体位置，一旦遇到突发情况，及时疏散逃生。

　　该负责人说，为切实加强春节期间灭火救援工作，洛阳市消防救援支队将筑牢安全防线，全员执勤战备，时刻保持临战状态，竭力为全市人民欢度佳节保驾护航。(洛报融媒·洛阳网记者 魏巍 通讯员 王倩 文/图)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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