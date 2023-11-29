春节期间，洛阳多家汤馆开门迎客

“早上一碗汤，给个神仙也不当！”春节假期，洛阳人和五湖四海的来洛游客还能喝上各种热气腾腾的汤吗？6日，记者走街串巷，打探到部分春节期间营业的汤馆，梳理了一份清单，请爱喝汤、想喝汤的您收藏备用。

“早上一碗汤，给个神仙也不当！”春节假期，洛阳人和五湖四海的来洛游客还能喝上各种热气腾腾的汤吗？6日，记者走街串巷，打探到部分春节期间营业的汤馆，梳理了一份清单，请爱喝汤、想喝汤的您收藏备用。

老城区：

汤馆：南关小碗牛肉汤

营业时间：营业至2月8日(腊月二十九)，2月10日(大年初一)恢复正常营业

地址：老城区九都路与凤化街交叉口南50米路东

汤馆：洛阳汤客

营业时间：营业至2月7日(腊月二十八)，2月12日(正月初三)开始营业

地址：老城区九都路与凤化街交叉口西南角

汤馆：华山路小碗驴肉汤(魏紫路店)

营业时间：春节期间正常营业

地址：老城区魏紫路与金谷园北路交叉口西200米路北

汤馆：鼓楼东羊肉杂肝汤

营业时间：营业至2月8日(腊月二十九)，2月12日(正月初三)开始营业

地址：老城区九都东路与新街交叉口南200米路西