春节期间，洛阳多家汤馆开门迎客

“早上一碗汤，给个神仙也不当！”春节假期，洛阳人和五湖四海的来洛游客还能喝上各种热气腾腾的汤吗？6日，记者走街串巷，打探到部分春节期间营业的汤馆，梳理了一份清单，请爱喝汤、想喝汤的您收藏备用。
“早上一碗汤，给个神仙也不当！”春节假期，洛阳人和五湖四海的来洛游客还能喝上各种热气腾腾的汤吗？6日，记者走街串巷，打探到部分春节期间营业的汤馆，梳理了一份清单，请爱喝汤、想喝汤的您收藏备用。
“早上一碗汤，给个神仙也不当！”春节假期，洛阳人和五湖四海的来洛游客还能喝上各种热气腾腾的汤吗？6日，记者走街串巷，打探到部分春节期间营业的汤馆，梳理了一份清单，请爱喝汤、想喝汤的您收藏备用。
老城区：
汤馆：南关小碗牛肉汤
营业时间：营业至2月8日(腊月二十九)，2月10日(大年初一)恢复正常营业
地址：老城区九都路与凤化街交叉口南50米路东
汤馆：洛阳汤客
营业时间：营业至2月7日(腊月二十八)，2月12日(正月初三)开始营业
地址：老城区九都路与凤化街交叉口西南角
汤馆：华山路小碗驴肉汤(魏紫路店)
营业时间：春节期间正常营业
地址：老城区魏紫路与金谷园北路交叉口西200米路北
汤馆：鼓楼东羊肉杂肝汤
营业时间：营业至2月8日(腊月二十九)，2月12日(正月初三)开始营业
地址：老城区九都东路与新街交叉口南200米路西
互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238 增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605