洛阳开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育综述

“坚持用马克思主义中国化时代化最新成果武装全党、指导实践、推动工作，是我们党创造历史、成就辉煌的一条重要经验。”按照党中央、省委部署要求，2023年9月我市启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全市共有14460个党组织、43.75万名党员、1800余名县处级以上领导干部接受触及思想、涤荡灵魂的精神洗礼。

凝心铸魂强根基 实干担当建新功

奋力推动现代化洛阳建设再上新台阶

——我市开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育综述

“坚持用马克思主义中国化时代化最新成果武装全党、指导实践、推动工作，是我们党创造历史、成就辉煌的一条重要经验。”

按照党中央、省委部署要求，2023年9月我市启动学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育。全市共有14460个党组织、43.75万名党员、1800余名县处级以上领导干部接受触及思想、涤荡灵魂的精神洗礼。

在省委主题教育办和省委第三巡回督导组有力指导下，市委把开展主题教育作为重大政治任务，认真落实主题教育总要求和目标任务，以坚强有力的组织领导、务实管用的工作举措，一体推进各项重点措施落实落细，全市高起点谋划、高标准推进、高质量开展主题教育，不断把学习成果转化为干事创业的强大动力，汇聚起推动现代化洛阳建设的磅礴力量。

以学铸魂，筑牢对党忠诚坚实根基

思想是行动的先导，理论是实践的指南。

我市坚持把理论学习贯穿始终，把深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要任务，突出真学真懂真信真用，切实将党的创新理论转化为坚定理想、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量。

市委先后举办2期读书班，围绕“深刻把握习近平新时代中国特色社会主义思想的世界观方法论”“树立和践行正确政绩观”“推进中国式现代化的洛阳实践”“学习贯彻习近平文化思想”等主题进行6次集中研讨，带动各级各单位举办读书班212期，开展集中研讨2800余次，领导干部开展理论宣讲1400余场、讲专题党课近2000次，有力推动了理论学习走深走心走实。

在广大基层一线，各级党组织依托“三会一课”、主题党日活动等，扎实开展理论学习；抓实党员普遍轮训，用好“党员教育云课堂”等载体平台，确保党员学习培训全覆盖；丰富学习方式方法，通过开展“网上微党课”“工间微党课”等，全力抓好流动党员、“三新”领域等党员理论学习有效覆盖，组建宣讲团125个，深入基层开展理论宣讲1480场，推动广大党员干部深层次提高思想理论水平。

通过专题党课和学习研讨，全市各级党员干部进一步确立“跳出洛阳看洛阳”的视野格局、改变“交差式抓落实”的思维习惯、打破“按固有套路办事”的思维定势、强化“用市场手段推动发展”的工作理念、摒弃“习惯于高高在上”的“官本位”思想，以思维理念之变引领洛阳发展之变。大家进一步准确把握国内市场主导经济循环、区域发展极化分化、数字化网络化智能化全面加速、经济社会发展绿色化低碳化、少子化老龄化区域人口增减分化、风险挑战多元化复杂化等关系发展全局的重大趋势变化，以战略主动赢得发展主动。

知之愈深，行之愈笃。通过持续深入的理论学习，广大党员干部进一步坚定理想信念，筑牢政治忠诚，更加深刻领悟“两个确立”的决定性意义，更加忠诚践行“两个维护”，凝聚起推动洛阳改革发展的强大精神力量。

求真务实，推动调研成果转化为实际成效

把大兴调查研究作为重要内容，是这次主题教育的一个鲜明特色。

主题教育期间，市委坚持“调”“研”并重、研以致用，深入开展调查研究，积极用党的创新理论研究新情况、解决新问题，真正把情况摸清、把问题找准、把对策提实。

市委主要领导带头落实“四下基层”制度，围绕“撤并农村教学点”“扩大肉牛养殖规模”“深化国企改革”等深入县区、企业进行实地调研，带动各级各单位深入基层一线开展调研，全面掌握一手资料，找准关键问题，研究针对性举措。

按照市委要求，市县两级注重精准选题，围绕建设创新型城市、重塑产业格局、统筹城乡发展、防范化解风险等方面，市级领导干部选定调研课题95个，各县区各单位结合自身实际确定调研课题1624个。

其中，市级层面围绕“推进公共服务进村进社区，增强公共服务均衡性可及性”等典型案例“解剖麻雀”，带动各地各单位围绕310个正反典型案例开展解剖式调研，提出对策措施379条。

在市委常委班子示范带动下，全市各级党组织边调边研、以转促效，推动570项调研成果转化为破解难题的有效举措。

实干实效，推动现代化洛阳建设再上新台阶

大道至简，实干为要。

各级各单位把开展主题教育与开创发展新局紧密结合起来，引导广大党员干部增强加快推进现代化洛阳建设的使命感紧迫感，立足自身岗位担当作为、真抓实干，充分发挥先锋模范作用，尽心竭力把该干的事情干成，不断开创现代化洛阳建设新局面。

市委明确提出，要坚持把开展主题教育与推动中心工作有机结合起来，对照年度目标任务，紧扣重点工作，以推动高质量发展、提高人民群众生活品质的新成效检验主题教育成果。

我市聚焦产业发展、城市提质、乡村振兴、科技创新、改革开放、民生保障、风险防范等事关洛阳发展全局的大事要事，强力实施主题教育“大攻坚、见实效、建新功”专项行动，确定75项重点攻坚任务，强力攻坚、重点突破，有力带动全局工作提升。

比如，市委常委班子锚定高质量发展目标任务，带头建立完善推动高质量发展工作清单，列出12项高质量发展重点任务、8项重点改革事项，指导各级各单位列出高质量发展任务1364项。

比如，抢抓文旅新风口，借助去年以来汉服火爆之势，我市着力培育沉浸演艺、剧本娱乐、汉服体验等新文旅业态，加快建设重点文旅片区和特色消费街区，探索推出“只看洛阳城”系列文旅产品，文旅文创持续出圈、置身顶流。

还比如，聚焦“一老一小一青壮”，梳理形成民生实事1238件，扎实办好促进群众持续增收、完善教育体系、建设“健康洛阳”、健全养老体系、推动公共服务进村进社区等领域重点民生实事，不断提升群众获得感幸福感。

…………

通过主题教育，广大党员干部锚定目标任务加油干，转变思想观念科学干，凝聚强大合力同心干，促进高质量发展展现出新气象新作为，实干担当取得新成效。

动真碰硬，抓实检视整改让人民群众更有获得感

检视整改“成色”直接影响主题教育成效。

这次主题教育，市委从一开始就提出，要把问题整改贯穿始终，奔着问题去、带着问题学、对着问题改，着力抓好问题检视、整改落实、专项整治等重点任务，以深查细查、真改实改的实际成效取信于民。

聚焦党中央关心关注、影响制约高质量发展、人民群众急难愁盼、防范化解重大风险、从严治党等方面突出问题，全市县处级以上领导班子共梳理问题973个，建立清单、动态管理、滚动销号，扎实推进问题整改。

在省委“1+9”专项整治的基础上，结合洛阳实际，我市将信访积案化解、安置房建设等2个问题纳入专项整治事项，细化专项整治内容、整改责任、时间节点等，确保专项整治扎实有力推进。

抓源治本，推动主题教育成果制度化常态化长效化

建章立制是巩固深化主题教育成果的重要举措。

我市坚持“当下改”与“长久立”相结合，在全面检视问题的基础上，及时把主题教育的有效做法和成功经验以制度形式固定下来，不断建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。

市委主题教育领导小组办公室相关负责人介绍，目前，我市围绕推动工作落实、推动高质量发展、防范化解重大风险等新建制度7项，围绕改进群团工作、密切联系群众、规范公文运转等修订制度5项，带动各县区各单位建立制度659项、修订制度396项。

这是一次深刻的思想政治洗礼、一次系统的能力作风锤炼，更是一次奋进新征程的有力加油鼓劲。

岁月更替，在春节即将到来之际，主题教育凝聚的强大正能量，正源源不断汇聚起推进现代化洛阳建设的磅礴伟力，激励全市人民为在现代化建设新征程上重振洛阳辉煌而努力奋斗。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）