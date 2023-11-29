紧急提醒！事关春节燃气安全

春节期间，用气频繁，燃气安全要牢记心间。2月5日，洛阳市城市管理局发布重要提醒，餐饮用户，学校、医院食堂，工业企业等非居民用户应注意安全使用燃气设施，确保度过一个安定祥和的新春佳节。

春节期间，用气频繁，燃气安全要牢记心间。2月5日，洛阳市城市管理局发布重要提醒，餐饮用户，学校、医院食堂，工业企业等非居民用户应注意安全使用燃气设施，确保度过一个安定祥和的新春佳节。

●节前停工，应做好安全检查。检查燃气管道、气瓶、燃气连接管及连接部位是否破损、泄漏，检查燃气设施是否正常、自动报警及切断装置是否处于正常工作状态，关闭燃气总阀门、灶前阀、气瓶角阀、燃气器具开关，做好检查登记。

●复工后，进入用气环境或者气瓶间后，应先开窗通风，检查屋内是否有疑似臭鸡蛋的异味，判断是否有燃气泄漏，或使用便携式可燃气体泄漏报警仪测漏。经确认无泄漏后，方可开启电闸、灯具、打电话等。若有泄漏，严禁开关电闸、灯具、接打电话及使用各类电器，这些行为极可能引起爆炸，应该立即疏散人员，撤出室外拨打应急电话。

●开工前，检查燃气管道、燃气连接管、气瓶及连接部位是否有破损、泄漏，用气设备使用是否存在异常情况；燃气连接管是否有鼠咬、断裂、脱落、松动等情况；燃气报警器及切断装置是否正常。如发现问题，应及时联系有资质的单位进行更换、维修。

●做到“人走气关”。每天下班后，要关闭阀门，关闭用气设备，开窗留缝，检查燃气设备及燃气报警切断装置等是否正常，做好相关检查登记。

洛阳市城管局燃气办有关负责人提醒，为保证复工后安全用气，复工前如需安检，可拨打相关供气企业电话预约上门安检。（洛报融媒·洛阳网记者 谢娜娜 通讯员 廉颖颖 汤威）