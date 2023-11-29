新年献礼“丹参贷”闪亮登场——建行嵩县支行“富农产业贷—丹参贷”正式上线投放

“小龙，我的贷款已经办成了。让你一起来，还笑我傻，说肯定白跑一趟。告诉你吧，整改过程不光是快、而且额度也比我预想的多，服务还特别好”。

“小龙，我的贷款已经办成了。让你一起来，还笑我傻，说肯定白跑一趟。告诉你吧，整改过程不光是快、而且额度也比我预想的多，服务还特别好”。

“真的吗？别骗我了，你发个截图看看！”

“连你姐也不相信？现在就把截图发给你。”

“姐，以前光听说建行这好那好，还真是这样啊。你等着我，我现在就过去办理” 。

这边的张女士忙着向家人报喜、连连夸赞建行。

那边的王先生的大嗓门，不住的感谢支行的乡金业务张经理。

“太棒了，我的也成了，额度50万啊！这下不怕村委、群众催着要地租了，大家都可以过个安心年了。”

“不用谢，这说明你经营有方、信用好，记住专款专用、按时还款，维护好个人信用。需要了，到期还可以续贷。”

“好的，保证不会让你作难，那我回去了”

“天不早了，快回吧，路上有雪，注意安全……”

欢喜、兴奋、感激、致谢、道别的热闹场景，出现在嵩县支行“富农产业贷——丹参贷”上线投放的首日。拿到贷款的种植户如沐春风，对新的一年充满信心，也为即将到来的春节增添了几分祥和快乐。

新年新气象，助力乡村振兴出实招。建行洛阳分行重视产品创新，用行动为富美乡村建设作贡献，按照省、市分行富农产业贷移植推广有关政策和要求，因地制宜，量身定制，嵩县支行在去年成功复制推广香菇贷、中药材贷，积极开展农担贷、企业信息建档等新业务、新产品的基础上，新年伊始，针对嵩县当地丹参种植规模大、品质优、产业链完备、政府大力支持、市场前景良好的实际情况，积极对接当地农业农村主管部门和产业协会，深入开展调查研究，积极收集信息、储备客户、上报移植推广方案，很快实现了“丹参贷”成功上线，上线当日，首批已为丹参种植户授信3户、金额112.8万元，贷款投放80万元。

不断创新金融产品，创新服务方式，积极推动普惠金融政策为民走深、走实，“丹参贷”的成功上线和投放，有效拓宽了助力乡村产业发展的渠道和平台，标志着赋能乡村振兴的路子更广、发力更准，也将促进乡金业务的发展更快更强更稳健，为富美乡村建行不断贡献建行智慧和建行力量。(张三亮 赵彩艺)