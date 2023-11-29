炸丸子、熬皮冻，自己动手年味儿足（“龙”重登场看年货）

在不少洛阳人的心里，“传统年货”依然占据重要位置：自制美食、生肖纪念币、红手链……这些“年货”一一备齐，新年也就到了。

香喷喷的丸子出锅了

在不少洛阳人的心里，“传统年货”依然占据重要位置：自制美食、生肖纪念币、红手链……这些“年货”一一备齐，新年也就到了。

江月兰：自己动手年味儿足

立春当天，涧西区重庆路二社区居民江月兰一大早就起床了，和往年一样，她打算先把耐放的丸子炸好，再熬一些皮冻。“前两天，社区专门邀请了饭店大厨教大家做家常菜，没想到最简单的炸丸子也有诀窍，今天我打算试试。”江月兰告诉记者。萝卜切丝、调制面糊、放入鸡蛋液……一切准备就绪，将油倒入锅里，不一会儿，热油“嘶嘶”响着，裹着鸡蛋面糊的萝卜团挨个儿被放入锅里。

随着时代的变迁，如今，市面上各种美食琳琅满目，丸子、红烧肉、黄焖鸡，以前过年家家户户都要煎、煮、焖、炖的各类过年吃食，现在大多数都能在市场上买到。江月兰回忆，她小时候，每年一进腊月，长辈就忙碌起来了，因为在物质匮乏的时代，过年意味着“解馋”。“虽然现在生活条件好了，想吃什么随时就能买，可是我仍然喜欢自己动手做。”江月兰说，在锅碗瓢盆的“叮叮当当”声中，在厨房的烟火气中，她感受到了一家人聚在一起乐乐呵呵的团圆味儿。

李先生：送孙辈纪念币比送红包更有意义

传统年味儿不只是烟火味儿中的家常美食，收藏生肖纪念币也是不少市民坚持多年的习惯。“前一阵子龙年纪念币开始预约的时候，我抢到了20枚，前几天已经兑换过了。”家在西工区的李先生告诉记者，他有一个孙子和一个孙女，分别属龙和羊，每年他都会收藏两套纪念币，打算凑齐十二生肖，送孩子们一份特殊的成长礼物。

“可能是龙年出生的孩子比较多，今年的纪念币特别难预约。”李先生笑着说，身边和自己年龄相仿的老朋友，不少人也抱着同样的想法加入预约的队伍，在他们看来，纪念币包含了“生肖”和“贺岁”两种含义，还具有收藏价值，送孙辈纪念币比送红包更有意义。洛阳农商银行伊滨支行副行长孙蓓蓓说，和往年同类产品销量相比，今年该行龙年纪念币等相关贵金属类产品的销量增加了30%以上，兑币窗口一度排起了长队。

马梦蝶：本命年送自己一个小礼物

昨日上午，在西工区小商品市场的饰品专区，“00后”姑娘马梦蝶正在一家专门编织手链的店铺前仔细挑选心仪的物品。“2024年是我的本命年，我要送自己一个小礼物。”她向店主展示了从网上找到的手链图片，并精心搭配了龙造型的朱砂扣用来点缀。“过了腊月，每天来的顾客特别多，有时还没开门就有人等着，90%以上顾客都是来编织本命年红手链的。”经营店铺近20年的店主王女士说。

年货里满满的“传统味儿”，不仅串联起了新年的喜庆，也承载着人们对幸福生活的向往与祝福。市民在“办年货”中感受着浓浓的年味儿，体验着传统文化的独特魅力。(洛报融媒·洛阳网记者 李岚 通讯员 李元榕 文/图)