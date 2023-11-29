洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

文物上的“龙家族” 见证中华文明连续性
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.03 08:35

夔龙纹铜簋

　　走进洛阳博物馆，一件件青铜器以独特的器型、精美的纹饰、典雅的铭文，引得游客频频拿起手机拍照打卡。细看这些纹饰，相似又不完全相同，其实它们中有不少都属于“龙家族”，今天，咱们一起认识几种。

　　●夔龙纹

　　《山海经·大荒东经》描述夔(音同葵)：“状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷。”有研究认为，夔是龙的萌芽期。洛阳市考古研究院副研究员商春芳介绍，在商代晚期和西周时期的青铜器上，夔龙纹是常见纹饰之一，形象多为张口、卷尾的长条形，初步具备龙形的基本特征，以直线为主、弧线为辅，外形与青铜器饰面的结构适合，龙的身躯伸卷自如，透出简练、古拙的美感。

　　在洛阳博物馆内，可以找到多件装饰夔龙纹的文物，如夔龙纹铜簋(音同轨)、夔龙纹玉璧等。

　　●蟠螭纹

　　蟠(音同盘)螭(音同吃)是一种没有角的早期龙。古人对蟠螭有两种说法，一种是指黄色的无角龙，另一种是指雌性的龙。在东周至秦汉时期，青铜器、玉雕或铜镜上，常用蟠螭作装饰。在洛阳博物馆河洛文明展厅内，有一件1987年出土于西工区的战国时期蟠螭纹铜鼎，全身布满纹饰，大气厚重。

　　考古发现显示，蟠螭的纹饰一直延续使用到清朝。战国时期的蟠螭纹，圆眼大鼻，细眉猫耳，脖子粗大且弯曲，腿部线条弯曲，脚爪常上翘。到了汉代，它的眉毛开始上竖，眼眶略有下坠，鼻梁出现了细线划纹，身体与战国时期没有差别。南北朝时期，它的眼睛稍微增加了长度，头、嘴、尾巴、身体也出现了细微的变化。宋代蟠螭形象最大的特征是鼻子增加了立体感。随后从元代直至清代，它的发毛逐渐增加，还有了上升、伏地、盘旋等形象。

　　●蟠虺纹

　　蟠虺(音同毁)是幼年的龙，南朝祖冲之所著的《述异记》记载：“虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙。”蟠虺纹多出现在西周末期的青铜器装饰上，但没有蟠螭纹常见。

　　学术界常将蟠螭纹与蟠虺纹对比，不少学者认为，蟠螭纹更接近龙，而蟠虺纹比较接近蛇。记者在洛阳博物馆内看到一件春秋时期的蟠虺纹铜鼎，它的纹饰为四方连续式结构，造型相互勾连，很像被高度抽象的“小爬虫”。

　　●窃曲纹

　　与蟠螭纹、蟠虺纹类似，窃曲纹也是龙纹的一种变形。有研究认为，窃曲纹是我国青铜器史上举足轻重的几何形装饰纹样，兴盛于西周中晚期，在春秋早中期仍有沿用，是青铜器装饰纹样从动物纹向几何纹转变的重要依据。

　　在洛阳博物馆河洛文明展厅内有一件充满“故事”的青铜器——金村窃曲纹铜鼎。比起其他纹饰复杂的青铜器，它的纹饰简洁呈带状，看上去更加抽象。公元前770年，周平王东迁，建都洛阳，史称东周，其25代王均葬于洛阳附近，分为周山、王城、金村三个陵区。1928年至1932年，金村8座东周王陵被盗掘出数以千计的金银器、青铜器、玉器等珍贵文物，至今仍流散在海外10多个国家。这件青铜器是国内为数不多的金村出土文物之一。

　　除了上述纹饰，还有波曲纹、垂鳞纹、重环纹等“龙家族”纹饰，如果您感兴趣可以去洛阳博物馆内找一找。专家认为，商周时期的龙纹饰，与二里头遗址发现的绿松石龙形器等器物关系密切，龙形象及龙文化延续至后世，是中华文明连续性和统一性的有力见证。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 通讯员 黄超 文/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
    河科大二附院第五届二次职代会召开
        赋能发展勇担当，蓄势前行向未来。
  • ·10月龄女婴腹泻就医 却意外查出罕见病
  • ·吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 事关校外培训机构！洛阳市教育局公开曝光
  • 徐衣显走访慰问离退休老同志、专家学...
  • 洛阳首个“青年时尚消费地图”微信小...
  • 最新！洛阳部分公交临时停运或调整
  • 明日，洛阳将继续出现低温、降雪天气
  • 因降雪道路结冰 洛阳多条高速封闭
  • 全力除冰雪、保畅通！洛阳城管部门出...
  • 洛阳进入两会时间 市政协委员向大会报到
  • 社论：为建设现代化洛阳凝聚共识和力...
  • 洛阳市气象台继续发布道路结冰黄色预警
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605