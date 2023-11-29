文物上的“龙家族” 见证中华文明连续性

走进洛阳博物馆，一件件青铜器以独特的器型、精美的纹饰、典雅的铭文，引得游客频频拿起手机拍照打卡。细看这些纹饰，相似又不完全相同，其实它们中有不少都属于“龙家族”，今天，咱们一起认识几种。

夔龙纹铜簋

走进洛阳博物馆，一件件青铜器以独特的器型、精美的纹饰、典雅的铭文，引得游客频频拿起手机拍照打卡。细看这些纹饰，相似又不完全相同，其实它们中有不少都属于“龙家族”，今天，咱们一起认识几种。

●夔龙纹

《山海经·大荒东经》描述夔(音同葵)：“状如牛，苍身而无角，一足，出入水则必风雨，其光如日月，其声如雷。”有研究认为，夔是龙的萌芽期。洛阳市考古研究院副研究员商春芳介绍，在商代晚期和西周时期的青铜器上，夔龙纹是常见纹饰之一，形象多为张口、卷尾的长条形，初步具备龙形的基本特征，以直线为主、弧线为辅，外形与青铜器饰面的结构适合，龙的身躯伸卷自如，透出简练、古拙的美感。

在洛阳博物馆内，可以找到多件装饰夔龙纹的文物，如夔龙纹铜簋(音同轨)、夔龙纹玉璧等。

●蟠螭纹

蟠(音同盘)螭(音同吃)是一种没有角的早期龙。古人对蟠螭有两种说法，一种是指黄色的无角龙，另一种是指雌性的龙。在东周至秦汉时期，青铜器、玉雕或铜镜上，常用蟠螭作装饰。在洛阳博物馆河洛文明展厅内，有一件1987年出土于西工区的战国时期蟠螭纹铜鼎，全身布满纹饰，大气厚重。

考古发现显示，蟠螭的纹饰一直延续使用到清朝。战国时期的蟠螭纹，圆眼大鼻，细眉猫耳，脖子粗大且弯曲，腿部线条弯曲，脚爪常上翘。到了汉代，它的眉毛开始上竖，眼眶略有下坠，鼻梁出现了细线划纹，身体与战国时期没有差别。南北朝时期，它的眼睛稍微增加了长度，头、嘴、尾巴、身体也出现了细微的变化。宋代蟠螭形象最大的特征是鼻子增加了立体感。随后从元代直至清代，它的发毛逐渐增加，还有了上升、伏地、盘旋等形象。

●蟠虺纹

蟠虺(音同毁)是幼年的龙，南朝祖冲之所著的《述异记》记载：“虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙。”蟠虺纹多出现在西周末期的青铜器装饰上，但没有蟠螭纹常见。

学术界常将蟠螭纹与蟠虺纹对比，不少学者认为，蟠螭纹更接近龙，而蟠虺纹比较接近蛇。记者在洛阳博物馆内看到一件春秋时期的蟠虺纹铜鼎，它的纹饰为四方连续式结构，造型相互勾连，很像被高度抽象的“小爬虫”。

●窃曲纹

与蟠螭纹、蟠虺纹类似，窃曲纹也是龙纹的一种变形。有研究认为，窃曲纹是我国青铜器史上举足轻重的几何形装饰纹样，兴盛于西周中晚期，在春秋早中期仍有沿用，是青铜器装饰纹样从动物纹向几何纹转变的重要依据。

在洛阳博物馆河洛文明展厅内有一件充满“故事”的青铜器——金村窃曲纹铜鼎。比起其他纹饰复杂的青铜器，它的纹饰简洁呈带状，看上去更加抽象。公元前770年，周平王东迁，建都洛阳，史称东周，其25代王均葬于洛阳附近，分为周山、王城、金村三个陵区。1928年至1932年，金村8座东周王陵被盗掘出数以千计的金银器、青铜器、玉器等珍贵文物，至今仍流散在海外10多个国家。这件青铜器是国内为数不多的金村出土文物之一。

除了上述纹饰，还有波曲纹、垂鳞纹、重环纹等“龙家族”纹饰，如果您感兴趣可以去洛阳博物馆内找一找。专家认为，商周时期的龙纹饰，与二里头遗址发现的绿松石龙形器等器物关系密切，龙形象及龙文化延续至后世，是中华文明连续性和统一性的有力见证。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至 通讯员 黄超 文/图）