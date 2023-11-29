2日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和中共中央办公厅、国务院办公厅有关通知要求，传达学习省两会精神，研究党管武装、春节假期文旅服务保障、宣传思想文化、文明创建、“三清两建”等工作。

市委常委会召开会议

传达学习习近平总书记重要讲话精神

传达省两会精神 研究贯彻落实意见

江凌主持 徐衣显、杨骁出席 李保国、孙延文列席

2日，市委常委会召开会议，传达学习习近平总书记重要讲话精神和中共中央办公厅、国务院办公厅有关通知要求，传达学习省两会精神，研究党管武装、春节假期文旅服务保障、宣传思想文化、文明创建、“三清两建”等工作。

市委书记江凌主持会议，徐衣显、杨骁出席会议，李保国、孙延文列席会议。

会议指出，习近平总书记在主持中共中央政治局第十一次集体学习时的重要讲话，首次对新质生产力进行系统阐述，全面阐明以加快发展新质生产力推动高质量发展的现实意义、方法路径和重要举措，为我们在新征程上推动高质量发展提供了科学指引。要深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，准确把握新质生产力的科学内涵、核心要素、实践要求、保障机制，以更大力度推进科技创新、发展风口产业、加快传统产业转型升级，加快形成以新质生产力为主要支撑的现代化产业体系，不断开创现代化洛阳建设新局面。

会议强调，要认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于做好春节前后低温雨雪冰冻灾害防范应对工作的通知》要求，切实提升政治站位，迅速启动应急值守、应急处置机制，加强监测预警和会商研判，扎实做好灾害防范应对工作，做好困难群众和独居老人安全温暖过冬保障，确保人民群众生命财产安全和社会大局稳定。

会议传达学习省委书记、省人大常委会主任楼阳生在省十四届人大二次会议闭幕时的讲话、省长王凯在参加洛阳代表团审议时的讲话等省两会有关精神，研究贯彻落实工作。会议指出，要科学辩证看待去年经济社会发展取得的成绩，准确把握省委省政府对今年形势的研判和对重点工作的部署，认真落实省委省政府对洛阳工作的要求，进一步强化责任意识、机遇意识、创新意识，真正把省委省政府部署要求落到实处，更好展现洛阳在全省大局中的新担当新作为。

会议传达学习全省党管武装工作会议及省军区党委相关会议精神，研究我市党管武装工作，指出要聚焦备战打仗主责主业，加快新域新质作战力量建设，抓好双拥共建，强化服务保障，推动全市党管武装工作不断取得新成效。

会议对做好春节期间文旅服务保障工作提出要求，强调要组建工作专班，加强统筹调度，充分调动全社会积极性，做实做细各项应急处置预案，以保障活动安全、提升游客体验为重点加强系统排查，着力提高游客体验感和满意度，继续保持洛阳文旅消费热度，让广大群众和游客在洛阳度过一个欢乐喜庆的新春佳节。

会议传达全国、全省宣传部长会议精神，听取全市2023年宣传思想文化工作情况及2024年工作安排汇报，审议《市委理论学习中心组2024年度学习计划》。会议强调，要聚焦用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务，在抓好转化和运用上下更大功夫，不断提升宣传思想文化工作针对性实效性。要抓好网络舆论基础建设，加快建设自媒体公号矩阵，不断巩固壮大网上主流舆论，牢牢掌握网络舆论主动权。要持续提升城市文化品质，拓宽视野、系统谋划、提升标准，打造在全国全球有影响力的文化城市。要抓实队伍建设，转变思维理念，提升专业能力，加强作风建设，打造一支与时俱进的宣传思想文化工作队伍。

会议研究全市文明城市创建工作。会议强调，要对照新版全国文明城市测评体系要求，更加注重群众实际感受，更加注重常态长效，更加注重城乡协同，更加注重思想道德建设，不断提升文明创建工作质效。要始终坚持从群众需求出发抓创建，让群众切实感受到更多文明创建实际成效。要建立文明创建常态长效机制，推动文明创建走深走实。要抓好城乡协同创建，强化以城带乡，推动城乡精神文明建设融合发展。要抓好思想道德建设，强化社会主义核心价值观引领，不断提升市民文明素养、培育文明风尚。

会议审议《关于深入推进“三清两建”常态化工作的实施意见》，对扎实做好下步工作提出要求。

市委常委王军、祁建峰、张玉杰、王森、韩治群、徐超文、陈功出席会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 孙小蕊）