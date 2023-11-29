在新春佳节即将来临之际，2月2日，省委常委、市委书记江凌带队走访慰问驻洛部队官兵、离退休老同志、困难群众、因公牺牲党员干部家属和老党员代表，代表市委市政府致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。

江凌走访慰问驻洛部队、离退休老同志、困难群众、因公牺牲党员干部家属和老党员代表

致以新春祝福诚挚问候

共同奋斗创造美好明天

在新春佳节即将来临之际，2月2日，省委常委、市委书记江凌带队走访慰问驻洛部队官兵、离退休老同志、困难群众、因公牺牲党员干部家属和老党员代表，代表市委市政府致以诚挚的节日问候和美好的新春祝福。

在火箭军96606部队，江凌与部队官兵共叙鱼水深情，代表省委省政府、市委市政府和全市人民向驻洛部队指战员送上新春祝福。他说，2023年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，全市上下认真贯彻落实党中央和省委部署要求，经济发展稳中向好，社会大局和谐稳定，民生福祉持续改善，洛阳城市影响力和美誉度不断提升。成绩的取得，凝聚着驻洛部队的无私奉献和大力支持。下一步，洛阳将深入贯彻习近平强军思想和习近平总书记关于双拥工作的重要论述，坚定不移服务国防和军队改革大局，全力支持驻洛部队练兵备战，深化军地协作，加强国防动员和后备力量建设，落实拥军优属政策，做好退役军人安置就业、服务保障、权益维护等工作，不断巩固军政军民团结良好局面。

在看望慰问离退休老同志时，江凌先后来到段运劳、李传安、高凌芝、王立林等老同志家中，与他们促膝而坐、亲切交谈，关切地询问身体状况和生活情况，祝愿他们身体健康、阖家幸福，希望老同志们充分发挥政治优势、经验优势、威望优势，多提宝贵意见，积极献计献策，一如既往关心支持洛阳发展。江凌叮嘱有关部门用心用情做好服务保障工作，让老同志们老有所乐、老有所为。老同志们感谢组织的温暖关怀，对洛阳发展取得的新成就倍感振奋，表示将继续发挥余热，积极支持市委市政府工作，为现代化洛阳建设贡献力量。

江凌十分牵挂困难群众生活，关心他们吃得怎么样、住得怎么样，能不能过好春节。他先后来到涧西区周山路街道南峰社区王平平家、南昌路街道南口社区黄丽霞家走访慰问。每到一户，江凌都嘘寒问暖，仔细察看生活起居，详细询问住房、就医、子女上学、收入来源等情况，鼓励他们保持乐观向上的生活态度，在党委政府帮助下努力克服困难，日子一定会越过越好。江凌要求各级各部门和基层干部牢固树立宗旨意识，始终把群众安危冷暖放在心上，全面摸排困难群众状况，分类做好帮扶救助，通过保障性住房分配、教育资助、技能培训等措施，切实解决群众实际困难，真正把党委政府的温暖送到群众心坎上。

江凌还看望了洛龙区因公牺牲党员干部潘强力家属和参加过抗美援朝战争的老党员高国宪，向他们表达敬意、送上祝福，要求相关部门关心关注因公牺牲党员干部家属和老党员生活，认真落实关心关爱政策，让他们生活得更加安心、更有保障。

王军等参加慰问。（洛报融媒·洛阳网首席记者 白云飞）