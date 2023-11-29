洛阳“神都灯宴”彩灯世界今日正式开园

昨晚，洛阳“神都灯宴”彩灯世界举行亮灯仪式，占地495亩的园区被万盏风格各异的彩灯装扮得流光溢彩，美不胜收。该园区今日正式开园。

“宫灯夜秀”

昨晚，洛阳“神都灯宴”彩灯世界举行亮灯仪式，占地495亩的园区被万盏风格各异的彩灯装扮得流光溢彩，美不胜收。该园区今日正式开园。

“神龙送福”

洛阳“神都灯宴”彩灯世界位于伊滨区倒盏村景区，以“国花”“国灯”“国潮”为三大核心，打造具备全年全域全时特征、集吃住行游购娱于一体的文旅融合型夜游项目。园区内有上百组全新原创彩灯，包括高20余米、宽60米的“华夏鎏光门”，长150米、高15米的超大型灯组“神都胜境”，展现国家级非遗项目洛阳宫灯的“宫灯夜秀”，以及造型精美的“洛神飞歌”“百鸟朝凤”“神龙送福”“神都迎宾路”等，为广大游客奉上如梦如幻的视觉盛宴。随着雨雪天气到来，游客还有望看到“雪打灯”的美丽景象。

表演节目

该园区按照现有布局，采用行浸式旅游路线设计，每个区域均有文化演艺项目，打造创意十足、互动体验度高的沉浸式场景。该园区以春节“祈福”“赐福”“送福”等“福文化”为主线，每晚有《天宫赐福迎宾礼》《仙女飞天秀》《洛神赋》《天宫密盒》《十二花神》《潮燃灯会嘉年华》等精彩演出。同时，园区推出亲子互娱、潮玩零售、互动演艺、国风快闪等丰富活动，游客可参与放河灯、挂祈福灯、DIY灯笼、猜灯谜、写福字、“财神送福”等活动。园区内还设置了灯宴小吃街，有上百家特色美食供游客品尝。

参观游览

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据悉，洛阳“神都灯宴”彩灯世界将持续至3月11日，具体营业时间为：今日至2月9日每日15时至22时，2月10日至2月17日每日10时至22时，2月18日至3月11日每日15时至22时。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 杜武/图)