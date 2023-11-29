洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳“神都灯宴”彩灯世界今日正式开园
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.02 08:41

“宫灯夜秀”

　　昨晚，洛阳“神都灯宴”彩灯世界举行亮灯仪式，占地495亩的园区被万盏风格各异的彩灯装扮得流光溢彩，美不胜收。该园区今日正式开园。

“神龙送福”

　　洛阳“神都灯宴”彩灯世界位于伊滨区倒盏村景区，以“国花”“国灯”“国潮”为三大核心，打造具备全年全域全时特征、集吃住行游购娱于一体的文旅融合型夜游项目。园区内有上百组全新原创彩灯，包括高20余米、宽60米的“华夏鎏光门”，长150米、高15米的超大型灯组“神都胜境”，展现国家级非遗项目洛阳宫灯的“宫灯夜秀”，以及造型精美的“洛神飞歌”“百鸟朝凤”“神龙送福”“神都迎宾路”等，为广大游客奉上如梦如幻的视觉盛宴。随着雨雪天气到来，游客还有望看到“雪打灯”的美丽景象。

表演节目

　　该园区按照现有布局，采用行浸式旅游路线设计，每个区域均有文化演艺项目，打造创意十足、互动体验度高的沉浸式场景。该园区以春节“祈福”“赐福”“送福”等“福文化”为主线，每晚有《天宫赐福迎宾礼》《仙女飞天秀》《洛神赋》《天宫密盒》《十二花神》《潮燃灯会嘉年华》等精彩演出。同时，园区推出亲子互娱、潮玩零售、互动演艺、国风快闪等丰富活动，游客可参与放河灯、挂祈福灯、DIY灯笼、猜灯谜、写福字、“财神送福”等活动。园区内还设置了灯宴小吃街，有上百家特色美食供游客品尝。

参观游览

打卡拍照

　　据悉，洛阳“神都灯宴”彩灯世界将持续至3月11日，具体营业时间为：今日至2月9日每日15时至22时，2月10日至2月17日每日10时至22时，2月18日至3月11日每日15时至22时。(洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华/文 杜武/图)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
    吃火锅上火？ 这种“根菜”来“灭火”
        冬季，不少人爱吃火锅，但如果常吃，容易导致内热上火，出现喉咙干痛、牙疼、长痘痘、便秘等症状。
  • ·拼搏实干 奋楫再出发——洛阳市第三人民医院第五届八次职代会召开
  • ·卧床老人身体不适 她们上门解除烦忧
  • ·腊味这样吃 科学又健康
    • 王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 洛白路更名为白马寺大道 洛阳19条道路...
  • 公告！洛阳市人大代表最新变动
  • 今晚，洛邑古城一期续建项目将举行亮...
  • 江凌调研城市提质、文旅融合重点项目...
  • 最新公告！洛龙区这两所学校注销
  • 洛阳年夜饭市场“热气腾腾” 预订...
  • 了不起！全国大赛，洛阳特奥健儿勇夺17金
  • 去年，洛阳共为15657户职工发放公积金...
  • 提醒！洛阳三大公园新春活动延期举办
  • 提醒！春节假期游览龙门石窟需预约
    		•
    百姓呼声
    洛阳市正在积极谋划丝绸之路博物馆中
    2024年春节期间洛阳旅游年票能正常使用
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    迎新春 百人剪百龙活动

    手机随拍

    冬日

    汉服人像
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605