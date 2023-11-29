洛阳市商务领域安全生产及消防安全工作会议举行

昨日，全市商务领域安全生产及消防安全工作会议举行，部署近期重点工作。

昨日，全市商务领域安全生产及消防安全工作会议举行，部署近期重点工作。

会议指出，春节将至，全市大型商场、超市、商业综合体、加油站及餐饮等商贸服务场所人流、客流、物流量上升，全市商务系统要不断聚焦重点难点，围绕关键领域和商超、市场等公共安全场所，扎实开展隐患排查治理工作，确保隐患排查无死角，做到隐患治理零容忍，全力确保节日期间行业安全形势稳定。要开展“六查一打五整治”“安全隐患大排查大起底大整治”和“消防安全集中除患攻坚大整治行动”等专项行动，明确细化行业领域安全生产的督促指导职责，结合各单位实际，梳理细化8类20条工作内容，全力以赴做好火灾风险防范，夯实安全生产基础。

会议还播放了安全警示宣传片，并开展全市商务领域消防疏散应急演练。

省商务厅二级巡视员周子存、副市长牛刚参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 乔安新)