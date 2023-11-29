期待值拉满！洛阳王城公园、隋唐城遗址植物园灯会接连试灯

“美轮美奂！”“飞天凤凰和舞火龙，绝配！”近日，2024王城新春游园会暨迎春灯会、2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会接连试灯，为广大市民及游客呈现一场视觉盛宴，助力洛阳文旅再次出圈。

隋唐城遗址植物园里的华美宫灯

“美轮美奂！”“飞天凤凰和舞火龙，绝配！”近日，2024王城新春游园会暨迎春灯会、2024隋唐河洛文化庙会暨新春灯会接连试灯，为广大市民及游客呈现一场视觉盛宴，助力洛阳文旅再次出圈。

在流光溢彩的美景背后，您知道这些灯组是如何制作的吗？为了呈现惊艳的效果，制作团队进行了哪些努力？在此，记者为您一一揭晓。

手工制鳞凝匠心，“眨眼”的龙灯非常萌

步入王城公园大门，走向中心广场，两条龙元素拱形长廊分布在左右两侧。这两条长廊名为“龙腾九州”，单侧长约60米。游客穿行而过只需两三分钟，但其制作工时有5个月之久。

“走近看，龙身的每个鳞片都是手工制作、焊制而成的。”市城管局园林绿化中心运营服务部(灯展运营部)王波介绍，龙身鳞片众多，为了呈现精美效果，“龙腾九州”做工相当精细，整个灯组分3步完成：第一步由15名男工进行焊接，历时约3个月；第二步，由10名女工进行裱糊，历时2个多月；第三步安装，耗时约1周。

台上一分钟，台下十年功。作为2024王城新春游园会暨迎春灯会会场上“海拔最高”的灯组，位于中心广场的“凤鸣中华”也颇具匠心。该灯组高16米，与四周灯柱结合组成边长为26米的正方形灯组矩阵，灯组周身的百余个小组件都需要如“积木”般进行组装。记者了解到，“凤鸣中华”灯组还别出心裁地增加了2.5米宽的舞台设计，通过加固平台提高灯组的承重能力，届时花灯+表演“拉满”观众期待值。

年年有灯会，岁岁有不同。选用新光源，实现灯光渐变的动态变化；会“眨眼”的龙灯，增强与游客的互动趣味……

“花灯渐欲迷人眼”，一路串联八种景

记者了解到，今年王城公园、隋唐城遗址植物园的灯会均由市城管局园林绿化中心运营服务部(灯展运营部)统筹组织，时间紧、任务重，对技术力量和施工力量堪称双重考验。王波说，如果说王城公园灯会的难度关键词是“工艺复杂”，那么隋唐城遗址植物园的灯会则是“数量庞大”。

在1月28日试灯当晚，隋唐城遗址植物园中心广场的南北方向道路均被彩灯映照得焕然一新。“花灯渐欲迷人眼”，一路串联八种景，令人如痴如醉。“仅拿鼓灯棚为例，其中大、小鼓灯有500多个。”王波介绍。

西门至中心广场的路上，张灯结彩，宫灯华美。王波介绍，总计有4000多个宫灯打造“不夜城”效果。

花灯氛围感十足，文化气息也颇为浓厚。除了传统的龙元素，市民还能在王城公园、隋唐城遗址植物园灯会中邂逅与洛阳有关的“诗人”，听到耳熟能详的历史典故、诗词等，感受有内涵的年味儿。