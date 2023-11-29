洛阳市文明办启动先进典型拜大年和微心愿发布活动

1月30日晚，市文明办组织开展的先进典型拜大年和微心愿发布活动启动，进一步营造崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，凝聚奋进新时代的精神力量。

1月30日晚，市文明办组织开展的先进典型拜大年和微心愿发布活动启动，进一步营造崇德向善、见贤思齐、德行天下的浓厚氛围，凝聚奋进新时代的精神力量。

在活动现场，我市30余名道德模范、身边好人、新时代好少年等先进典型代表面对镜头分享了各自的新年愿望，并为广大市民送上新春祝福。相关画面将被制成视频在春节期间对外发布。

按照计划，先进典型微心愿发布视频将在西工区中原明珠塔上播放，实现心愿“上塔”；先进典型拜大年视频将在2024年新春焰火晚会直播预热阶段及相关电视节目中播放。此外，我市移动电视、户外大屏、地铁站、电影院线等媒体也将同步播放相关视频。

为礼遇先进典型，参与视频拍摄的部分先进典型代表将受邀出席2024年新春焰火晚会。（洛报融媒·洛阳网记者 刘嘉仪 通讯员 陈志强）