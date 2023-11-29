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新春走基层：老城区翠云峰街道岳村社区为股民们分红240余万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.02.01 08:24

分红现场

　　“社区给咱分红了！”日前，一场2023年股民分红大会，让老城区翠云峰街道岳村社区提前进入过年模式。

　　在社区党群服务中心，桌子上一沓沓百元钞票扎得整整齐齐，垒成了一座“金字塔”。

　　“王庆景家分红12000元，刘粉棠家分红3750元……”伴随着办公室里传出的通知声，村集体经济股份合作社的股民们有序上前，排队领取分红款，在分红款发放清单上签名，个个脸上乐开了花。“村集体经济发展得越来越好，领到的分红款也越来越多，日子越来越好了。”王庆景高举着红艳艳的人民币，任凭大伙儿用手机的镜头把自己“淹没”。

　　这一次，岳村社区为股民们分红240余万元，每位股民拿到1500元。家里有独生子女的，每家再额外补助750元。

　　之前，岳村社区群众的日子过得并不宽裕。为让大伙儿口袋越来越鼓，岳村社区立足资源对接市场，通过公墓销售、租赁门面等获得部分经济收益，带动群众致富。

　　“1998年集体经济分红，那是破天荒头一次。”回想起首次分红的情景，今年71岁的刘粉棠仍有些激动，“虽然当时每人只分了300元，可俺觉得日子有了盼头”。

　　26年来，分红款从300元涨到1500元，岳村社区集体经济发展壮大，股民的分红款不断增加。“分红款多了，归根到底靠的是发展。”居民郑爱娟说。

　　说到发展，岳村社区党委书记岳超的心里有一本明白账。

　　2020年，凭借临近市区的区位优势，岳村社区把闲置土地进行划分，以开心农场的形式打造了邙山晚眺生态园，吸引“城里人”回归田园，深受市民青睐。截至去年年底，该社区共对外出租农场200余块，为集体创收60余万元。

　　“下一步，我们还将依托农业观光、文化体验、乡村休闲、田园度假等项目，吸引更多市民来这里休闲、度假。”岳超说。

　　集体经济壮大了，居民的幸福感也大大提升。如今，岳村社区每年为60岁以上老人发放养老金，孩子们上学也有补助。说起往后的日子，郑爱娟感慨万千：“领到手里的是分红款，存到心里的是希望。”（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 于婷 文/图）
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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