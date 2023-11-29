家门口就能办年货！涧西区两社区推出迎新春主题活动

近日，涧西区长春社区联合一家爱心养老服务机构，推出迎新春主题活动“暖冬集市”，在春节即将来临之际，将新鲜、实惠的食品直接从源头产地送到居民家门口。
近日，涧西区长春社区联合一家爱心养老服务机构，推出迎新春主题活动“暖冬集市”，在春节即将来临之际，将新鲜、实惠的食品直接从源头产地送到居民家门口。
近日，涧西区长春社区联合一家爱心养老服务机构，推出迎新春主题活动“暖冬集市”，在春节即将来临之际，将新鲜、实惠的食品直接从源头产地送到居民家门口。
涧西区重庆路街道一社区也协调爱心商家进社区，开展“年货购”活动，达到“社区搭台、商户微利、群众得利”的效果，让群众享受“一站式”便捷生活服务。（洛报融媒·洛阳网记者 王若馨 赵硕 通讯员 孙百璐 摄影报道）
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