多项新春活动将在宜人坊举办

昨日，记者从洛阳文旅集团获悉，2月7日至2月24日，“天街宜人坊新春游园会”将在宜人坊东方博物馆之都研学营地举行，游客可沉浸式体验独特的隋唐市井生活。

昨日，记者从洛阳文旅集团获悉，2月7日至2月24日，“天街宜人坊新春游园会”将在宜人坊东方博物馆之都研学营地举行，游客可沉浸式体验独特的隋唐市井生活。

“天街宜人坊新春游园会”期间，东方博物馆之都研学营地将全天开展一系列富有国风特色的体验活动。活动现场特别打造了国风氛围儿童游乐区，国风蹦床、国风滑梯等各式各样的游玩设施，为孩子提供充满趣味与创意的游玩空间。

“天街宜人坊新春游园会”也为大人准备了放松心情、享受生活的游乐项目。孩子在儿童游乐区里玩耍时，大人可以在国风特色活动体验区内体验蹴鞠、掷沙包、投壶、锤丸等国风趣味运动。

此外，宜人坊内设置了各种文创店铺、汉服租赁店铺、坊间技艺手作体验馆等，家长可以带着孩子，在温暖的室内设计汉服，亲手制作发簪、年画、龙灯等富含年味儿的趣味作品，感受传统文化的魅力。

等夜幕降临，不远处的“天街奇幻夜·神都洛阳年”天街新春盛会刚好进入“蹦迪”环节，“诗仙李白”将化身DJ现场打碟，原创国风乐曲融合现代电子音乐，身着汉服的游客可前往天街体验“蹦唐迪”的感觉。(洛报融媒·洛阳网见习记者 李晓楠 通讯员 刘青)