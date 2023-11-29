谢姓在全国分布很广，是客家人的主要姓氏之一。宝树堂是天下谢氏家族中最负盛名的堂号，也是客家谢氏的主要堂号。客家谢氏，起源于西晋末年从洛阳南迁的陈郡谢氏。

谢姓在全国分布很广，是客家人的主要姓氏之一。宝树堂是天下谢氏家族中最负盛名的堂号，也是客家谢氏的主要堂号。客家谢氏，起源于西晋末年从洛阳南迁的陈郡谢氏。

陈郡谢氏之南渡

陈郡谢氏开基始祖，是谢缵。谢缵于东汉献帝建安十九年(214年)出生，祖籍陈郡(今河南省周口市)。因此，这个家族被称为陈郡谢氏。

曹魏建立后，谢缵入洛阳太学读书，与司马昭是同学。魏明帝末年，谢缵担任大司农的属官。曹魏景初三年(公元239年)，魏明帝驾崩，太子曹芳即位，时年8岁，由大将军曹爽、太尉司马懿共同辅政。

曹魏正始十年(公元249年)，司马懿发动了高平陵之变，消灭了曹爽集团，掌握了曹魏的军政大权。在这次政变中，谢缵支持了司马懿，因此在政变后被提拔为典农中郎将。

西晋太康三年(公元282年)，谢缵在洛阳去世。据罗振玉《芒洛冢墓遗文四编·补遗》所收《谢府君神道》，谢缵葬于邙山。

谢缵之子谢衡，曹魏正始元年(公元240年)生于洛阳；少时，入洛阳太学读书；西晋咸宁四年(公元278年)，担任太学博士(教官)；元康元年(公元291年)，升为国子学祭酒(校长)；不久，擢太子少傅；太安元年(公元302年)，以散骑常侍致仕。

几年后，北方大乱，谢衡带子孙渡江南下，迁居会稽郡始宁县(今浙江省绍兴市)东山。谢衡，被尊为谢氏东山会稽派始祖。

宝树堂的来历

谢衡有三子，即谢鲲、谢裒、谢广。东晋开国后，谢鲲任豫章(今江西省南昌市)太守，谢裒累迁吏部尚书、国子学祭酒等。

谢裒有六子，即谢奕、谢据、谢安、谢万、谢石、谢铁。东晋、南朝的谢氏名人，几乎都是谢裒后裔。其中，以谢安最为著名。

谢安，东晋大兴三年(公元320年)出生于会稽郡始宁县。谢安少年时，得到宰相王导的器重，已在上层社会中享有较高的声誉。然而，谢安并不想凭借出身、名望去猎取高官厚禄。朝廷最初征召谢安入司徒府，授任他佐著作郎之职，谢安以有病为借口推辞了。

后来，拒绝应召的谢安干脆隐居到会稽郡的东山，与王羲之、许询等名士交游，出门便捕鱼打猎，回屋就吟诗作文。当谢氏家族于朝中之人尽数逝去时，他才东山再起，入朝为官。

东晋孝武帝宁康元年(公元373年)五月，谢安升任尚书仆射，总领吏部事务，加后将军，与尚书令王彪之一起执掌朝政。太元元年(公元376年)，孝武帝开始亲政，升谢安为中书监、骠骑将军、录尚书事，谢安成为东晋首席执政大臣，以侄子谢玄为帅，招募北方流民组成北府兵。

太元八年(公元383年)，东晋与前秦决战于淝水。谢安命谢石、谢玄、谢琰等人为将，带8万北府兵，歼灭前秦80多万军队，并乘胜攻克洛阳，收复黄河以南的失地。

淝水之战后，谢安功高震主，有人又从中挑拨，因此，他受到孝武帝的猜疑。这引起了正直人士的不满，中郎将桓伊就是其中之一。

《晋书·桓伊传》记载，有一天，孝武帝宴请群臣，命桓伊吹笛。吹毕，桓伊又要求抚筝，与人吹笛合奏，帝允。桓伊便抚筝而歌。他唱的是一首《怨歌》：“为君既不易，为臣良独难。忠信事不显，乃有见疑患。周旦佐文武，《金滕》功不刊。推心辅王政，二叔反流言。”在座的谢安听了，泣下沾襟。孝武帝听了桓伊借古讽谏的《怨歌》，脸上亦露出惭愧的神色。

不久，孝武帝突然亲临谢安家，谢安举家恭迎。孝武帝见谢安家堂前瑞柏枝叶繁茂，称赞道：“宝树也。”并为谢安宅亲书“宝树堂”。

客家谢氏的迁徙

从东晋到南朝的200多年中，陈郡谢氏见于史传的共有12代100余人之多，史称“子弟皆芝兰、风流满《晋书》”。这个家族，除了有一大批军事家外，还有音乐家谢尚，诗人谢道韫、谢灵运、谢惠连等。他们形成客家谢氏的庞大先祖群。

在客家谢氏中，宝树堂是最著名的堂号。谢安是广东梅州、潮州客家谢氏的先祖。

1997年广东省潮州市饶平客属海外联谊会编著的《饶平客家姓氏渊源》载，谢应秀为谢安的36代孙，“应秀，名玳，为南宋浔州通判，登从政郎，寓居江西广信府弋阳新政乡儒林里，妻桂氏，生子叠山。应秀为派衍闽南乃至粤东诸地的谢氏大始祖。其子叠山为开基始祖”。

谢叠山，是谢应秀的次子。他是南宋宝祐四年(公元1256年)进士，出任江东提刑、江西招谕使等。南宋灭亡后，他绝食殉国。谢叠山之孙谢定之，遭元廷通缉，而徙江西金溪县，后迁福建省汀州府宁化县(今属福建省三明市)石壁村。谢定之的儿子谢罔生，移居永定县(今福建省龙岩市永定区)洋背村。谢罔生之孙谢翁大，迁往广东省潮州府海阳县光德乡(今梅州市大埔县光德镇)小靖村。谢翁大之子谢福全，迁到海阳县横溪乡(今饶平县新丰镇横溪村)。谢福全为横溪谢氏之始祖。

梅州兴宁谢氏，始祖是谢安的37代孙谢新，南宋末年为文天祥咨议参军，随军抗元收复梅州，因功升任梅州令尉，遂卜居梅州，为梅州兴宁谢氏的开基始祖。

到清代时，客家谢氏已广泛地分布于南方客乡，并迁徙到台湾府及东南亚诸多国家。客家谢氏主要聚居地，基本上都有谢氏宗祠，堂号主要是宝树堂。宗祠通用联为：“系承申伯；源出洛邑。”上联指西周宣王时，为申伯作城邑于谢水；下联指，客家谢氏，源于洛阳。另一通用联为：“庭生玉树；世济凤毛。”上联赞美谢安，指出堂号宝树堂的来历；下联赞美谢灵运之孙谢超宗，年少有灵气，被时人誉为“凤毛麟角”。

世界客属祖地福建石壁谢氏总祠，名为宝树堂，始建于清康熙五十一年(公元1712年)，占地1061平方米，坐西南向东北，由前坪、门楼、门厅、天井、宝树堂、襄功堂、纪功堂、花台等组成。

这幢300多年的客家古建筑，前后经过大小6次维修，现今保存完好，不仅蕴含着客家历史与文化，还维系着谢氏宗亲血浓于水的祖地情感。（郑贞富）