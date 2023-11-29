现将2024年春节放假调休日期安排通知如下：2月10日至17日放假调休，共8天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。

现将2024年春节放假调休日期安排通知如下：2月10日至17日放假调休，共8天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。 关于2024年春节放假安排的通知 各县区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据《国务院办公厅关于2024年部分节假日安排的通知》(国办发明电［2023］7号)精神，为便于各县区、各单位及早合理安排工作，现将2024年春节放假调休日期安排通知如下: 2月10日至17日放假调休，共8天。2月4日(星期日)、2月18日(星期日)上班。鼓励各单位结合带薪年休假等制度，安排职工在除夕(2月9日)休息。 节假日期间，各县区、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室

2024年1月28日