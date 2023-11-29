春运期间，洛阳交警严查9类交通违法行为

今年春运大幕已经拉开。记者26日从洛阳市公安局交警支队获悉，全市春运道路交通安全管理工作方案已于日前出台。今年春运期间，交警部门将紧盯重点时段、重点路段、重点车辆、重点企业、重点违法行为，多措并举，综合施策，为群众平安返乡、欢度春节、安全回程创造良好道路交通环境。

今年春运大幕已经拉开。记者26日从洛阳市公安局交警支队获悉，全市春运道路交通安全管理工作方案已于日前出台。今年春运期间，交警部门将紧盯重点时段、重点路段、重点车辆、重点企业、重点违法行为，多措并举，综合施策，为群众平安返乡、欢度春节、安全回程创造良好道路交通环境。

●重点时段：外出务工人员返乡过年、外出务工期间；春节假期，元宵节期间，凌晨2时至5时、13时至15时、21时至23时，酒驾醉驾易发时段。

●重点路段：连霍高速、二广高速、宁洛高速、盐洛高速、郑栾高速、洛栾高速、栾卢高速等高速公路，以及国省道、农村公路流量集中路段、城市商圈等流量集中的周边道路、排查出的风险隐患路段、事故多发路段、易拥堵路段。

●重点车辆：“两客一危一货”、6座以上小客车、农村面包车、农村机动三轮车。

●重点企业：大数据分析研判平台确定的高风险运输企业，自行排查的隐患突出客货运输企业，以及客货运输企业负责人、安全员及重点车辆驾驶员。

●重点违法行为：“三超一疲劳”、酒驾、醉驾、涉牌涉证、农村“两违”、强超强会、违法停车、违法载人、高速公路违法占用应急车道行驶。

春运期间，洛阳市交警部门将联合交通运输、应急管理、旅游等部门，对“两客一危一货”运输企业开展一次集中检查，对“两客一危一货”车辆安全技术状况开展一次全面排查，对参加春运的客运驾驶人开展一次安全教育，对春运隐患路段开展一次实地检查。

据介绍，逾期未检验、逾期未报废的客运车辆和逾期未审验、逾期未换证、记满12分以及身心健康存在隐患的营运驾驶人不得参加春运。交警部门将配合交通运输部门督促运输企业落实安全生产主体责任及相关要求。

春运期间，交警部门将严格管理“两客一危一货”车辆和6座以上小客车交通安全，狠抓全程全员使用安全带，加大路检路查和警示提示力度，并在高速公路、景区周边道路等重点路段加大对大中型营运车辆、出租车、网约车等客运车辆检查力度。同时，交警部门还将严厉查处运输烟花爆竹车辆未悬挂警示标志、超速、超载等交通违法行为，发现无证运输的将依法处理。

此外，洛阳交警部门还将深入开展“平安春运 交警同行”活动，依托交警执法站点、高速公路服务区，为过往群众提供饮水、急救药品等便民服务，并热情接待报警求助群众，积极帮助解决困难。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 姜东 文/图）