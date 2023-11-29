洛阳市安委会全会暨防灾减灾救灾和森林防灭火工作电视电话会议召开

24日上午，市安委会全会暨防灾减灾救灾和森林防灭火工作电视电话会议召开，传达学习习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，认真落实中央、省部署要求，分析研判当前安全生产形势，研究部署今年安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火等重点工作。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显在市安委会全会暨防灾减灾救灾和森林防灭火工作电视电话会议上强调

抓常抓长标本兼治健全现代化治理体系

明责尽责协调联动全力保障金标准安全

24日上午，市安委会全会暨防灾减灾救灾和森林防灭火工作电视电话会议召开，传达学习习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，认真落实中央、省部署要求，分析研判当前安全生产形势，研究部署今年安全生产、防灾减灾救灾、森林防灭火等重点工作。市长、市安委会主任徐衣显出席会议并讲话。

徐衣显强调，安全第一，生命至上；预防为主，责任为先。抓安全就是讲政治、守底线、保民生。各级各部门各单位必须坚持以人民为中心，强化底线思维、极限思维，清醒认识我市加速发展、迈向特大城市等所面对的维护安全的新形势新情况新挑战。要时刻高度警醒，保持“时时放心不下”的责任感，增强风险意识、忧患意识，把问题思考得再严峻些，把情况估计得再复杂些，把工作安排得再周密些，坚决防范和遏制重特大事故发生，确保全市安全生产形势总体平稳。要把隐患当事故，常态长效查险除患。强化专项检查针对性，扩大拉网排查覆盖面，提升起底排查专业性，总结隐患事故规律性，以“大概率思维”应对“小概率事件”，纵深推进“六查一打五整治”，从细从实查漏补短，从严从紧除险清患。要聚焦重点关键，推进治本攻坚行动。紧盯容易出事的领域、不安全的因素、不放心的环节，严格落实国务院安委会“治本攻坚三年行动”，持续深化燃气、危化、煤矿、非煤矿山、消防、交通、建筑等重点行业领域专项整治，形成严管严治的高压态势。要紧盯森林防灭火的关键节点，严格落实林长制，压实网格责任，加强火源管控，强化宣传教育，提升处置水平。要坚持关口前移，加强风险监测预警。严把项目准入关口，加强信息化源头管控、精准化监测预警、动态化风险评估，完善安全法规制度，筑牢安全防控体系，推动安全生产向事前预防转型。要突出防患未然，提高应急救援能力。立足防大险、救大灾，完善应急预案制定，加强应急力量建设，做好应急物资保障，提高防灾减灾救灾和应急处置能力。要压实责任链条，不折不扣抓好落实。严格落实“党政同责、一岗双责、失职追责”要求，责任链条要严密闭环，督导检查要“长牙带刺”，工作推进要协调联动，追责问责要从严从重。

会议通报了全市2023年安全生产、防灾减灾救灾和森林防灭火工作情况，下发了《洛阳市重大事故隐患排查治理责任追究暂行规定》。各县区政府(管委会)递交了《2024年度安全生产目标责任书》。张玉杰、韩治群、李新红、牛刚、王国辉等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)