以匠心打造洛阳文旅的“繁花”

洛阳文旅，喜讯频传！连日来，从在央视18日举办的《金牌新字号》2023年度盛典上，洛阳获评“年度消费热力城市”，到携程发布数据，截至18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一，消费热、订单火，这无异于为冬日里的洛阳文旅再加“一把火”，既振奋人心、升腾信心，更折射出洛阳正在从“网红”走向“长红”。

洛阳文旅，喜讯频传！连日来，从在央视18日举办的《金牌新字号》2023年度盛典上，洛阳获评“年度消费热力城市”，到携程发布数据，截至18日，春节假期洛阳旅游产品预订增长率在全国主要旅游城市中排名第一，消费热、订单火，这无异于为冬日里的洛阳文旅再加“一把火”，既振奋人心、升腾信心，更折射出洛阳正在从“网红”走向“长红”。

在文旅市场不断“卷”出新高度的当下，洛阳能脱颖而出，被广大游客用“春节订单”投出认可票，尤为不易，这既是对过去一年洛阳发展新文旅成效的肯定，更是对新的一年洛阳依然能够不负期待的信任。正如最近，当多地文旅纷纷亮家底、放大招，以“题海战术”掀起宣传热潮，我们看到有太多网友主动为洛阳出主意、想妙招；也看到有太多市民自发当起东道主，或雪夜开车送游客，直言“赶不上火车，我管你住”，或报名争当志愿者，着汉服“恭迎公主王子回城”……“上大分”的背后，是双向奔赴。

文旅争艳，不是文旅部门一家的“独角戏”，而是游客市民参与的“大联欢”。这波文旅热潮再次证明，当全民的热情被唤起，将迸发无穷的力量。这也再次启示我们，引来四方流量，既要靠紧跟潮流的宣传营销，更要靠彰显匠心的氛围营造，这氛围既包括全民迎客的热情，包括产品打造的独特，也包括款待游客的真诚。正如哈尔滨，其今冬旅游火爆出圈绝非一蹴而就，而是其20多年如一日发展冰雪产业、大做冰雪文章，哪怕是疫情期间，也顶着亏损压力做产品、搞创新；是其用时一年谋划准备，怎么把冰雪产品做出创意，把游客体验、待客服务、城市人情味儿等做到极致。用心、匠心、真心，最根本的流量密码，就是“一切围着游客转”的将心比心。

“花活”得拼真功夫，“内功”修炼不能停。6年磨一剑，一场戏最多拍80多遍，画面质感堪比电影……最近的央视热播剧《繁花》圈粉无数，正在于其坚持“每一帧都是精品”的匠心打磨。我们也当以匠心打造洛阳文旅的“繁花”，深挖古都资源，做足沉浸体验，真诚搞好服务，让更多的游客对洛阳初见是惊艳、再见是迷恋、不见是想念。（洛报融媒·洛阳网新闻观察员 洛谭）