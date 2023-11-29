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杨骁列席指导基层社区党委主题教育专题组织生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:24

　　昨日，市委副书记、政法委书记杨骁到党支部工作联系点老城区邙山街道中沟社区党委，列席指导社区党委主题教育专题组织生活会，强调要持续巩固拓展主题教育成果，树牢群众观点，厚植为民情怀，办好惠民实事，让群众真切感受到主题教育实际成效。

　　会上，杨骁听取中沟社区党委主题教育开展情况，社区党委班子及党委委员逐一作对照检查，开展批评和自我批评。在认真听取发言后，杨骁表示，大家查摆问题比较准确，剖析原因比较透彻，整改方向比较明确，达到了预期目的。要对照中央、省委、市委要求，结合查摆出来的问题，细化整改措施，立行立改、彻底整改，举一反三、全面提升，推动社区各项工作再上新台阶。

　　杨骁强调，要深化理论学习，提升政治自觉。持续巩固深化主题教育成果，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，不断夯实坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要聚焦群众关切，践行为民宗旨。始终坚持以人民为中心的发展思想，自觉把为民造福作为最大政绩，聚焦群众急难愁盼问题，多为群众办实事做好事解难事。要强化作风建设，弘扬清风正气。深入学习领会、坚决贯彻落实新修订的《中国共产党纪律处分条例》，落实好中央八项规定精神，传承党的光荣传统和优良作风，打造忠诚干净担当、为民务实清廉的基层党员干部队伍。要强化基层治理，守好一方平安。坚持以“五星”支部创建为引领，巩固提升邻里中心建设运营质效，建好用好“三自”组织，坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续提升矛盾纠纷预防化解能力水平，不断推进基层治理现代化，为现代化洛阳建设贡献更大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊)
[ 责任编辑：马勇玲 ]
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