河洛大地见证华夏龙图腾演变

随着甲辰龙年的临近，到二里头夏都遗址博物馆“打卡”绿松石龙形器的游客越来越多。这件“超级国宝”自2002年出土至今，已被学术界普遍认为是华夏龙图腾最直接、最正统的根源。

开栏语

甲辰龙年即将到来。作为中华民族的图腾，龙形象历经数千年岁月变迁，贯穿中华文明发展的漫长过程。在十三朝古都洛阳，与龙有关的历史印记、文物古迹不胜枚举。自即日起开设《行走河南 读懂中国——寻迹河洛中国龙》栏目，咱们一起“寻龙”去！

二里头夏都遗址博物馆的绿松石龙形器

随着甲辰龙年的临近，到二里头夏都遗址博物馆“打卡”绿松石龙形器的游客越来越多。这件“超级国宝”自2002年出土至今，已被学术界普遍认为是华夏龙图腾最直接、最正统的根源。

龙是中华民族的象征，炎黄子孙是“龙的传人”。各地的考古发现，一次次证实了华夏先民对龙图腾的崇拜。在二里头文化之前，我国许多地方都发现了龙形象：在辽宁阜新查海遗址发现的石龙，是迄今为止在我国发现的体形最大的龙形象；在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发现的玉龙，形体酷似甲骨文中的“龙”字，长吻修目、造型生动，是我国迄今为止发现的最早的玉龙。

二里头遗址出土的绿松石龙形器由2300多片形状各异的绿松石粘嵌而成，12组菱形图案组成龙的鳞纹，还有蜷曲的尾巴、圆柱形绿松石和白玉组成的鼻子。龙眼为梭形，眼珠由圆饼形白玉构成，让它的形象更显鲜活生动，凸显高超的制作技艺。专家分析认为，到了二里头文化时期，龙的形象增添了想象的成分，并呈现出一种明显的整合态势。

除了绿松石龙形器，在二里头遗址，龙的形象还出现在很多器物上。例如，不少陶器上有刻画的龙图像和图案化的龙纹装饰。中国社会科学院考古研究所研究员许宏认为，二里头都邑出现的龙形象，是华夏大地众多族群在龙形象上从多元到一体的隐喻和表征。

考古发现显示，夏王朝之后，龙形象的承继与发展并没有结束，二里头龙形象的很多要素，如整体面部特征、梭形眼、额头上的菱形装饰、龙身的连续鳞纹乃至一首双身的形体特征，一直延续到商王朝。

在洛阳博物馆展出的商周时期青铜器上，很容易找到与龙有关的纹饰——夔龙纹。据考证，这种纹饰是从以兽为本的图腾复合体演变而来的。洛阳市考古研究院副研究员商春芳介绍，尽管夔龙纹在商周时期青铜器上普遍处于从属和陪衬的地位，但它是商周时期青铜器纹饰中群体数量最庞大、形式演变最复杂、流行时间最长的纹饰。这时的龙形象，头上长角，有大大的眼睛和嘴巴，尾巴上卷，充满威慑性。

老子纪念馆的龙彩陶浮雕

到了秦汉时期，龙的形象已相对成熟。在洛阳古墓博物馆展出的汉代墓葬出土文物中，龙主要作为四神之一的形象出现，与白虎、朱雀、玄武组成体系，也代表着汉代流行的“升仙思想”。汉代时，龙的形象开始与帝王挂钩，《史记》中记载汉高祖刘邦时不时就显露出“龙相”和“真龙之气”。

数百年后，隋炀帝准备迁都洛阳，他率群臣登临邙山，把伊阙称为龙门，不但认为自己是龙之子，还认为洛阳是“龙脉”所在。商春芳介绍，隋唐时期，社会经济繁荣、文化多元，龙形象越发飘逸洒脱、华美雍容，在洛阳出土的铜镜、瓷器中均有体现。

宋元至明清时期，龙作为帝王的象征，形象逐渐变得威严。在民间，龙作为吉祥、富贵的象征，深受大家喜爱。于是，赛龙舟、耍龙灯等节庆活动流传至今，“二月二，龙抬头”等俗语广为人知，更有龙马精神、龙飞凤舞、龙凤呈祥、龙腾虎跃等说不完的典故。

数千年来，龙凝聚着华夏儿女的精神追求和情感寄托，承载着人们对美好生活的期盼。作为中华文明的发祥地之一，河洛大地见证着华夏龙图腾的演变。这个春节，洛阳多家博物馆推出“龙文化”主题展览，在后续的报道中，记者将带您走进博物馆，在一件件文物和沉浸式体验中，认识古老又年轻的龙图腾。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 周晏至）(本文配图均为资料图片)