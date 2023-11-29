7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”

今日洛阳晴天到多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-5℃～7℃。 昨天，我市天气晴朗，气温较前日有所升高。今天，我市气温将继续缓慢回升。 据中国天气网消息，伴随着2024年首场寒潮天气过程落下帷幕，我国北方地区已经开始步入“升温通道”，并且升温过程将持续至1月底。 省气象台预计，本周剩余时间我省还将以晴或多云天气为主。今天，我省大部分地区最高气温将升为7℃左右，27日、28日多地最高气温将升至10℃。受冷空气扩散影响，今天，我省西部西北风4级左右，阵风6级到7级，需注意防范。 市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，气温回升缓慢。 最近几天天气预报 今日：晴天到多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-5℃～7℃。 明日：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-3℃～8℃。 27日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。 28日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～9℃。 29日(周一)：多云到阴天，部分地区有小雨雪，气温-2℃～7℃。 30日(周二)：多云，气温-2℃～8℃。 31日(周三)：阴天转小雨雪，气温-2℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）