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7级大风！未来一周洛阳步入“升温通道”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 天气预报  来源: 洛阳网 2024.01.25 08:25

　　昨天，我市天气晴朗，气温较前日有所升高。今天，我市气温将继续缓慢回升。

　　据中国天气网消息，伴随着2024年首场寒潮天气过程落下帷幕，我国北方地区已经开始步入“升温通道”，并且升温过程将持续至1月底。

　　省气象台预计，本周剩余时间我省还将以晴或多云天气为主。今天，我省大部分地区最高气温将升为7℃左右，27日、28日多地最高气温将升至10℃。受冷空气扩散影响，今天，我省西部西北风4级左右，阵风6级到7级，需注意防范。

　　市气象台根据最新气象资料分析，未来一周多短波槽活动，我市云系较多，气温回升缓慢。

　　最近几天天气预报

　　今日：晴天到多云，西北风4级左右，阵风6级～7级，气温-5℃～7℃。

　　明日：多云到晴天，西北风3级～4级，气温-3℃～8℃。

　　27日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～9℃。

　　28日(周日)：晴天转多云，气温-4℃～9℃。

　　29日(周一)：多云到阴天，部分地区有小雨雪，气温-2℃～7℃。

　　30日(周二)：多云，气温-2℃～8℃。

　　31日(周三)：阴天转小雨雪，气温-2℃～4℃。（洛报融媒·洛阳网见习记者 周欣然 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：潘亮 ]
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