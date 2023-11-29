孙延文以普通党员身份参加所在党支部主题教育专题组织生活会

昨日，市政协党组书记、主席孙延文以普通党员身份参加所在的市政协机关第一党支部主题教育专题组织生活会。 昨日，市政协党组书记、主席孙延文以普通党员身份参加所在的市政协机关第一党支部主题教育专题组织生活会。 会上，党支部负责同志代表党支部委员会报告主题教育开展情况，通报检视问题，接受党员评议。支部党员紧扣主题，联系思想、学习和工作实际进行了深刻自我剖析，认真开展批评和自我批评。 孙延文对市政协机关第一党支部主题教育开展和过去一年工作给予充分肯定。他指出，市政协办公室在机关运转中承担着承上启下、协调左右的职责，在政协工作中发挥着参谋助手、综合协调、督办督查、服务保障等重要作用。要巩固拓展主题教育成果，牢牢把握“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，着力用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，努力在以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干方面取得新成效，更好推动政协工作行稳致远。要持续抓好机关党的建设，以系统思维统筹推进党建与中心工作深度融合，寻找党建与业务工作的切入点，实现以党建强业务、以业务促党建，对标对表找差距，扎实做好“五星”支部创建，推动政协工作提质增效。要持续树牢为民服务宗旨，始终坚定“人民政协为人民”的根本政治立场，心系群众、情系百姓，把民生作为履职的出发点和落脚点，组织引导广大政协委员深入一线察民情，用心用情解民忧。要持续强化开拓创新意识，形成适应新时代要求的思维理念，“跳出洛阳看洛阳”“跳出政协看政协”，激发青年干部活力，以“活力政协”推动各项工作再上新台阶。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 冯波)