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龙腾河洛贺新岁（河洛广记）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2024.01.24 08:16

　　兔年尾短，龙年将至，自然要说说龙了。龙，是中华民族的文化图腾。几千年来，它被中国人赋予了丰厚的精神文化内涵，成为中华文明的重要组成部分。龙，从远古走来，河南是龙的故乡，河洛地区见证了龙文化的千年演变。被称为人文始祖的太昊伏羲，“以龙师而龙名”，首创龙图腾；被称为又一人文始祖的黄帝，在统一黄河流域各部落之后，也用龙作为新部落的图腾；在“华夏第一都”偃师二里头遗址发现的大型绿松石龙形器，距今约3700年，被学者命名为“中国龙”，等等。今起，本网推出龙年说龙系列文章，带领大家一起漫步河洛，品味龙文化，同贺新岁。敬请关注。

　　“龙腾河洛开新运，鹊立梅枝报好音。”龙年春节，正向我们走来。《大戴礼记》曰：“鳞虫三百六十，而龙为之长。”龙，是中国神话中的一种神异动物，春分登天，秋分潜渊，呼风唤雨，无所不能。龙年春节来临之际，我们漫步河洛觅龙踪。

　　龙飞九五启文明

　　西晋皇甫谧《帝王世纪》说：“太昊包牺氏，风姓，有景龙之瑞，故以龙纪官。”《左传·昭公十七年》记载：“太昊氏以龙纪，故为龙师而龙名。”太昊包牺氏、太昊氏，就是伏羲氏。

　　《易·系辞》云：“河出图，洛出书，圣人则之。”这里的圣人就是指的伏羲氏。伏羲氏是三皇之一。《春秋运斗枢》说：“伏羲、女娲、神农，是三皇也。”伏羲、女娲、神农时期被称为“三皇时代”，也包括三皇时代的许多远古帝王，在河洛大地都留下了他们筚路蓝缕、以启山林的身影。

　　伏羲氏和女娲氏是相互通婚的两个部族，他们的图腾都是龙。两人成亲，造就和繁衍了古老的东方民族。

　　三皇之一的炎帝神农氏，其图腾也是龙。《帝王世纪》：“神农氏姜姓也，母曰任姒，有蟜氏之女名登，为少典妃，游于华阳，有神龙首感女登于常羊，生炎帝。人身牛首，长于姜水，有圣德，以火德王，故号炎帝。”

　　从炎帝神农氏起，中国进入文明时代。炎帝开创了农耕文明、礼乐文明，建立了强大的神农王朝。

　　“有神龙首感女登于常羊”，这里提到了常羊山和神龙首。常羊山在伊川，这里有一个山泉群，形成开阔的水潭，是甘泉河的源头之一。这里与羊有关的地名很多，如邵雍《十八日逾牵羊坂南达伊川坟上》的“牵羊坂”等。牵羊坂附近，有龙头沟，沟内有巨型天然石龙。石龙长90余米，高近10米，形状与1987年濮阳西水坡遗址出土的远古蚌塑龙很相似。

　　奢龙六蛟与黄帝

　　轩辕黄帝之时，神农氏世衰。黄帝则与各部族有很好的往来与交流，并在交往中吸收了很多先进的文化和知识。《管子·短语》云：“昔者黄帝得蚩尤而明于天道，得大常而察于地利，得奢龙而辩于东方，得祝融而辩于南方，得大封而辩于西方，得后土而辩于北方。黄帝得六相而天地治、神明至。蚩尤明乎天道，故使为当时；大常察乎地利，故使为廪者；奢龙辩乎东方，故使为土师；祝融辩乎南方，故使为司徒；大封辩于西方，故使为司马；后土辩乎北方，故使为李。是故，春者土师也，夏者司徒也，秋者司马也，冬者李也。”

　　《管子·短语》这段话的意思是，黄帝部族的天文历法知识、太常礼仪、土地收获之利、土木水利工程、以兵马保卫疆界、典狱诉讼等制度，是从蚩尤、大常、奢龙、祝融、大封、后土等部族那里学习而来的。黄帝“得六相，而天地治、神明至”，是说黄帝得到了中原部族首领蚩尤等“六相”的支持，而能够很好地治理天下。黄帝部族受炎帝文化的影响极大，迅速地进入文明时代。

　　“奢龙”，就是“蛇龙”，是以龙蛇为图腾的部族。《管子·短语》记载：“得奢龙而辩于东方……奢龙辨乎东方，故使为土师。”房玄龄注：“土师，即司空也。”是懂得水利土地的人，使其为土师，即司空，管理土木水里的官员。

　　奢龙，就是句龙，是炎帝后裔共工之子。他为黄帝土师，平水土，被尊为后土，死后祀以为社神，得到了后世的祭祀。《国语·鲁语上》云：“共工氏之伯九有也。其子曰后土，能平九土，故祀以为社。”韦昭注：“共工氏伯者，在戏、农之间，有域也。其子，共工之裔子句龙也，佐黄帝为土官。九土，九州之土也。后，君也，使君土官，故曰后土。社，后土之神也。”共工、奢龙的活动中心，在洛阳西部的共水流域。

　　黄帝与蚩尤曾经会盟于西泰山。《韩非子·十过》云：“昔者黄帝合鬼神于西泰山之上，驾象车，而六蛟龙、毕方并辖。蚩尤居前，风伯进扫，雨师洒道；虎狼在前，鬼神在后；腾蛇伏地，凤皇(凰)覆上，大合鬼神，作为清角。”西泰山在洛阳南部。两人会盟是在非常友好的气氛中进行的，还演奏了圣明帝王才有资格听到的“清角”之音。参加会盟的“六蛟龙”，是六个以蛟龙为图腾的部族。《广雅》说：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙，有角曰虬龙，无角曰螭龙。”

　　黄帝的战将应龙

　　涿鹿之战是黄帝与蚩尤之间具有决定性的战争，是远古时代最为惨烈的战争。涿鹿之战中，黄帝的主将是应龙，他是杀死蚩尤的主力。《竹书纪年》说：黄帝轩辕氏“而使之应龙攻蚩尤，战虎豹熊罴四兽之力”。《山海经·大荒北经》云：“蚩尤作兵伐黄帝。黄帝乃令应龙攻之冀州之野。应龙蓄水，蚩尤请风伯、雨师，纵大风雨。”

　　应龙氏当是以应龙为图腾的部族，也是黄帝部族的臣属部族。

　　应龙是我国传说中带翼的神龙。南朝任昉《述异记》云：“水虺五百年化为蛟，蛟千年化为龙。龙五百年为角龙，千年为应龙。”也就是说，千年之蛟才能为龙，千年之龙为应龙。

　　应，繁体字写作“應”，与“鹰”可以通假。鹰是一种勇猛的飞禽，应龙是带翼的龙。龙长出翅膀，可比最勇猛的鹰，故称为“应龙”。

　　《楚辞·天问》云：“应龙何画？河海何历？”汉代王逸《章句》云：“有鳞曰蛟龙，有翼曰应龙。历，过也；言河海所出至远，应龙过历游之，无所不穷也。或曰：禹治洪水时，有神龙以尾画，导水径所当决者，因而治之。”即应龙尾巴所画过之处，江河湖海之所出。

　　应龙氏发祥于何方，似无从考释。1986年，在平顶山市新华区薛庄乡北滍村西滍阳岭上，发现了西周时期的应国墓地。应国可能与应龙氏有密切的关系。应国，即鹰国。墓地上发现了“应伯壶”“应伯盘”“应公鼎”“应事爵”“应事鼎”“应事簋”“应事觯”带铭文的铜器。

　　商朝时期就已经出现了应国。《竹书纪年》载：“盘庚七年，应侯来朝。”西周时期的应国与殷商时期的应国、黄帝时期的应龙氏之国当是同一地区。《水经·滍水注》云：“滍水右合鲁阳关水，水出鲁阳关外分头山横岭下夹谷，东北出入滍。滍水又东北合牛兰水……牛兰水又东南径鲁山南。阚骃曰：‘鲁阳县，今其地鲁山是也。’水南注于滍。滍水东径应城南，故应乡也，应侯之国。”

　　应国墓地坐落在北滍村西滍阳岭上，说明这里是滍水流域，距离蚩尤都城所在的汝阳蛮城岭古城不远。由于应龙氏部族与蚩尤氏不是同一部族，发生矛盾和冲突是不可避免的。

　　《史记·五帝本纪》记载，“炎帝欲侵陵诸侯，诸侯咸归轩辕。轩辕乃修德振兵，治五气，艺五种，抚万民，度四方”，“诸侯咸来宾从”。应龙氏应该是最早“咸来宾从”、归顺黄帝的部族。应龙氏曾为黄帝立下汗马功勋，是黄帝的开国大臣。但是根据《山海经·大荒东经》所记载，当黄帝胜利之后，“应龙处南极，杀蚩尤与夸父，不得复上”。应龙氏大概是被边缘化了。（郑贞富）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
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