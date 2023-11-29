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徐衣显列席指导基层社区党委主题教育组织生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.23 08:21

徐衣显在列席指导基层社区党委主题教育组织生活会时强调
强化党建引领激活基层治理新动能
坚持人民至上建设高品质幸福家园

　　昨日，市委副书记、市长徐衣显到党支部工作联系点涧西区重三社区党委，列席指导社区党委主题教育专题组织生活会，对强化社区党建赋能、提升基层治理效能和拓展主题教育成果提出要求。

　　会上，重三社区党委负责人及党委委员结合学习思考和工作实际，逐一做对照检查，全面查摆问题，深入剖析根源，严肃认真开展批评和自我批评。在认真听取大家发言后，徐衣显对重三社区党委主题教育开展及专题组织生活会给予肯定。他表示，这次专题组织生活会主题明确、重点突出、“辣味”十足，是一次严肃认真、民主团结、求真务实的党内政治生活实践。

　　社区连着千家万户，是城市治理体系的基本单元。徐衣显强调，社区身处基层一线，是党和政府联系、服务群众的“最后一公里”。社区党员干部要以主题教育为契机，学思想、强党性、重实践、建新功，提升党性修养和能力本领，为推动城市治理现代化增添新动能。要提升政治站位，强化思想引领。始终坚定理想信念，加强理论武装，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者，综合运用多种方式，坚持线上线下相结合，加强党员教育培训，激活基层治理“红色引擎”。要突出问题导向，抓好整改提升。分类梳理查摆问题，逐条研究整改措施，建立限期整改台账，一体推动检视整改、建章立制、促进发展，切实用制度堵塞漏洞，实现标本兼治。要树牢宗旨意识，增强服务能力。恪守“群众身边无小事”的为民情怀，强化阵地建设，育强“三自”组织，拓展服务空间，增强社区为民、便民、安民功能，妥善解决好社区居民的操心事、烦心事、揪心事。要创新方式方法，守牢底线红线。坚持和发展新时代“枫桥经验”“浦江经验”，聚焦重点领域、紧盯关键环节，扎实做好防风险、保安全、护稳定、促发展工作，增强人民群众的安全感、获得感、幸福感。要夯实基层基础，建强战斗堡垒。牢牢抓住基层党建这个“牛鼻子”，持续深化“五星”支部创建，完善组织体系，锻造过硬队伍，更好发挥党组织在社区治理中的领导作用，更好发挥党员先锋模范作用，形成共建共治共享治理大格局。 (洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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