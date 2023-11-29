洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗址面积约1.7万平方米

20日、21日召开的2023年洛阳市考古工作成果汇报会透露，去年，我市共开展考古发掘项目32项，累计清理各时期古墓葬1361座，发掘遗址面积约1.7万平方米，考古新发现成果丰硕。

徐阳墓地的车马坑(洛阳市考古研究院供图)

20日、21日召开的2023年洛阳市考古工作成果汇报会透露，去年，我市共开展考古发掘项目32项，累计清理各时期古墓葬1361座，发掘遗址面积约1.7万平方米，考古新发现成果丰硕。

洛阳考古集中展现了河洛地区在中华文明形成多元一体格局中的重要地位和作用，也为数千年延绵不断的中华文明提供实证。

通过苏羊遗址古DNA研究人群关系

苏羊遗址位于洛阳市宜阳县张坞镇苏羊村西部、下村南部，面积约63万平方米。该项目负责人任广介绍，在做好田野考古工作的同时，洛阳市考古研究院与西北大学、北京大学、郑州大学等高校合作，从碳十四测年、人骨研究、古DNA研究、植物考古、动物考古、环境考古、陶器制法与产地分析等角度全方位对出土遗存进行研究，深入挖掘遗址蕴含的丰富信息。目前，各项多学科研究已有初步进展。

任广介绍，从目前古DNA检测样本来看，苏羊遗址人群和河南本地的古代人群联系更为密切。此外，苏羊人的古DNA与荥阳汪沟遗址的人群几乎完全重叠。汪沟遗址位于荥阳市汪沟村南，是荥阳地区诸多聚落遗址中面积最大的一处仰韶时代聚落遗址。

对动物遗存的鉴定与分析显示，在苏羊遗址家养动物中，数量最多的为家猪，其次是梅花鹿。在苏羊遗址出土的家猪文物中，5个月至24个月的死亡个体占88.89%，表明当时苏羊人获取肉食资源的主要方式是饲养家猪。植物考古发现，苏羊遗址农业生产以旱作农业为主，代表农作物是粟。农作物中也有一定数量的水稻，水稻的比例在龙山文化时期有所提高。

在徐阳墓地又发现车马坑

徐阳墓地位于伊川县鸣皋镇徐阳村一带，是由洛阳市考古研究院主持发掘的主动性考古发掘项目，跻身“2020年全国十大考古新发现”。通过勘探，考古工作者在徐阳墓地发现了2600多年前的陆浑戎墓葬群，这是在中原地区首次发现的戎人遗存。

该项目负责人吴业恒介绍，2023年，考古工作者在徐阳墓地共清理西周时期墓葬4座、东周时期墓葬11座、车马坑3座。西周时期墓葬分布相对集中，随葬品有陶鬲，或鬲、罐组合，在个别墓葬中有铜戈等铜器，随葬遗物均放置在头部棺外或上方壁龛内，在人的足部、口内放置贝币的现象较为普遍。

值得一提的是编号为AMK4的车马坑，它的平面接近平行四边形，口部长10米、宽5.95米，底部距口部深2.35米，已清理出9辆车、15匹马。车马坑南壁中部壁龛内还放有马、牛、羊头蹄。吴业恒认为，这些东周墓葬和车马坑仍为戎人遗存，AMK4体现出不一样的葬俗特征，有助于深化对徐阳墓地文化遗存的多样性认识。

吴业恒透露，下一步，徐阳墓地的工作仍将以墓葬发掘为主，主要探索墓地的分区模式与演变规律，深入了解徐阳墓地文化内涵，不断丰富对民族融合的时代背景、融合方式的认识。