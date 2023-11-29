洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委组织部领导班子召开主题教育专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.22 08:53

　　19日，市委组织部领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。

　　会议通报了2022年度民主生活会查摆问题整改落实情况。王森代表部领导班子作对照检查。部领导班子成员作对照检查，开展自我批评和相互批评。

　　会议指出，本次民主生活会紧扣主题、联系实际、直面问题，不穿靴戴帽、不照本宣科、不搞“一团和气”，是一次严肃的政治锻炼、党性教育、思想洗礼，达到了预期目的。要以此次民主生活会为契机，坚持不懈用党的创新理论武装凝心铸魂，持续加强部领导班子自身建设，引领带动组织工作高质量发展。要在抓好整改上下功夫，建好问题清单和整改台账，逐项列单、交单、办单、清单，立行立改、全面整改。要在转变观念上下功夫，把抓好服务作为头等大事，强化“有解”“求解”思维，走出机关、深入基层，抓实抓细选贤任能、强基固本、聚才育才等工作，更好服务中心大局、服务广大群众。要在深度谋划上下功夫，坚持吃透“上情”、摸清现状、找准问题，谋实谋细工作抓手、落实举措、推进机制，不断提升工作质效。要在狠抓落实上下功夫，认真落实全市组织工作会议部署要求，把干部、组织、人才等资源向现代化洛阳建设的重点领域、关键部位精准投放，加强过程监督、定期调度、跟踪问效，形成一抓到底的工作闭环，确保各项任务落地见效，不断提高组织工作对全市中心大局的贡献度。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
    男子深夜胸痛进急诊，医生让他去看胃
        “胸口太痛了，帮我倒杯热水吧……”凌晨2点，刘明(化名)艰难地挪动下身体，推推妻子小云(化名)。
  • ·预防HPV感染应该怎么做？
  • ·“清淡饮食”就是只吃素食？
  • ·健康快讯：洛阳市妇幼保健院情绪障碍门诊开诊
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • 徐衣显赴京拜访国家有关部委和央企
  • 招手即停！洛阳多名私家车主组爱心车...
  • 洛阳生态环境部门发布倡议书 呼吁公众...
  • 洛阳考古亮出年度成绩单 去年共发掘遗...
  • 冷空气来袭 洛阳开启“冰箱”模式
  • 洛阳抓好“流量密码” 旅游吸引力不断...
  • 黄河湿地 别样冬韵【组图】
  • 最新成果！洛阳伊川徐阳墓地又发现车马坑
  • 洛阳市纪委监委为新文旅产业高质量发...
  • 洛阳围棋国手时越获中国快棋赛亚军
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    踏雪漫步

    冬雪

    天鹅

    催花牡丹含苞欲放
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605