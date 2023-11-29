市委组织部领导班子召开主题教育专题民主生活会

19日，市委组织部领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。 19日，市委组织部领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委常委、组织部部长王森主持会议并讲话。 会议通报了2022年度民主生活会查摆问题整改落实情况。王森代表部领导班子作对照检查。部领导班子成员作对照检查，开展自我批评和相互批评。 会议指出，本次民主生活会紧扣主题、联系实际、直面问题，不穿靴戴帽、不照本宣科、不搞“一团和气”，是一次严肃的政治锻炼、党性教育、思想洗礼，达到了预期目的。要以此次民主生活会为契机，坚持不懈用党的创新理论武装凝心铸魂，持续加强部领导班子自身建设，引领带动组织工作高质量发展。要在抓好整改上下功夫，建好问题清单和整改台账，逐项列单、交单、办单、清单，立行立改、全面整改。要在转变观念上下功夫，把抓好服务作为头等大事，强化“有解”“求解”思维，走出机关、深入基层，抓实抓细选贤任能、强基固本、聚才育才等工作，更好服务中心大局、服务广大群众。要在深度谋划上下功夫，坚持吃透“上情”、摸清现状、找准问题，谋实谋细工作抓手、落实举措、推进机制，不断提升工作质效。要在狠抓落实上下功夫，认真落实全市组织工作会议部署要求，把干部、组织、人才等资源向现代化洛阳建设的重点领域、关键部位精准投放，加强过程监督、定期调度、跟踪问效，形成一抓到底的工作闭环，确保各项任务落地见效，不断提高组织工作对全市中心大局的贡献度。(洛报融媒·洛阳网记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)