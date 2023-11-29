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市委统战部领导班子召开主题教育专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

　　按照党中央、省委部署要求和市委统一安排，昨日，市委统战部领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，紧扣主题、查摆问题、深刻剖析，推动洛阳统战事业高质量发展。

　　市委常委、统战部部长韩治群主持会议并讲话。会议通报了市委统战部领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况，班子成员逐一作对照检查，并开展批评与自我批评，收到了统一思想、排毒治病、增进团结的效果。

　　韩治群指出，要持续强化理论武装，坚持读原著、学原文、悟原理，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想，以实际行动坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要严肃认真抓好查摆问题整改，注重举一反三，建立长效机制，做到立行立改、真改实改，切实让整改过程成为统战工作提质增效的过程。要持续巩固拓展主题教育成果，围绕中心大局，展现担当作为，躬身入局扬优势、突出特色创品牌、防化风险守底线，团结引导广大统战成员立足本职、建功立业，形成众志成城、齐心协力推动高质量发展的生动局面。要深入推进全面从严治党，扛稳责、守住关、带好头，切实以“关键少数”示范带动“绝大多数”，努力打造新时代统战干部队伍，为加快推进现代化洛阳建设贡献统战力量。(洛报融媒·洛阳网记者 蒋颖颖 郭飞飞 通讯员 贾萌)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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