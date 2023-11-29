市纪委监委领导班子召开主题教育暨教育整顿专题民主生活会

昨日，市纪委监委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨纪检监察干部队伍教育整顿专题民主生活会。

昨日，市纪委监委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨纪检监察干部队伍教育整顿专题民主生活会。

市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并作总结讲话。省纪委监委教育整顿第三督导组到会指导并作点评讲话。会议通报了领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况。祁建峰代表领导班子作对照检查，带头进行个人剖析，虚心接受批评。其他领导班子成员逐一作对照检查，开展批评与自我批评。

祁建峰强调，要强化理论武装，筑牢政治忠诚，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要深刻反思问题，扎实抓好整改，对照查摆出来的问题，细化整改内容措施，明确整改时限，坚决把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，把病灶找准，把病根祛除。要坚持真抓实干，勇于担当作为，深入贯彻中央纪委全会精神，坚决落实省纪委监委部署和市委“三个统一”要求，找准履职尽责的主攻方向和有力抓手，推动各项工作干在实处、走在前列，为现代化洛阳建设提供保障。要发扬斗争精神，深化自我革命，常态化检视干部队伍存在的突出问题，带头落实违规饮酒“六个严禁”要求，刀刃向内清除害群之马，防止特权思想、特权行为，树牢自身正自身硬自身廉的良好形象。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)