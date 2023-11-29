洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市纪委监委领导班子召开主题教育暨教育整顿专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

　　昨日，市纪委监委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育暨纪检监察干部队伍教育整顿专题民主生活会。

　　市委常委、市纪委书记、市监委主任祁建峰主持会议并作总结讲话。省纪委监委教育整顿第三督导组到会指导并作点评讲话。会议通报了领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况。祁建峰代表领导班子作对照检查，带头进行个人剖析，虚心接受批评。其他领导班子成员逐一作对照检查，开展批评与自我批评。

　　祁建峰强调，要强化理论武装，筑牢政治忠诚，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，切实提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。要深刻反思问题，扎实抓好整改，对照查摆出来的问题，细化整改内容措施，明确整改时限，坚决把自己摆进去、把职责摆进去、把工作摆进去，把病灶找准，把病根祛除。要坚持真抓实干，勇于担当作为，深入贯彻中央纪委全会精神，坚决落实省纪委监委部署和市委“三个统一”要求，找准履职尽责的主攻方向和有力抓手，推动各项工作干在实处、走在前列，为现代化洛阳建设提供保障。要发扬斗争精神，深化自我革命，常态化检视干部队伍存在的突出问题，带头落实违规饮酒“六个严禁”要求，刀刃向内清除害群之马，防止特权思想、特权行为，树牢自身正自身硬自身廉的良好形象。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋 郝青霄)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
  • 明日发车！洛阳开通公交“假日专线”
  • 异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛...
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 老城区工农村棚改安置房项目加快建设
  • 学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢...
  • 102岁的张二妮：勤劳能干人和善 开朗...
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗...
  • 伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605