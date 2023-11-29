市人大常委会党组召开主题教育专题民主生活会 李保国主持并讲话

按照党中央、省委部署要求和市委统一安排，昨日，市人大常委会党组召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，查摆问题、深刻剖析，进一步统一思想、统一意志、统一行动。 按照党中央、省委部署要求和市委统一安排，昨日，市人大常委会党组召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，查摆问题、深刻剖析，进一步统一思想、统一意志、统一行动。 市人大常委会党组书记、主任李保国主持会议并讲话。会议通报了2022年度民主生活会整改落实等情况，李保国代表市人大常委会党组作对照检查，党组成员依次作对照检查并进行批评与自我批评，达到了统一思想、团结鼓劲、促进工作的目的。 李保国强调，市人大常委会党组成员要坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续深化主题教育成果的转化运用，推动人大各项工作走在前、作表率。要坚定不移做“两个确立”的忠诚拥护者、“两个维护”的示范引领者，始终把政治能力放首位，推动形成全市人大系统齐心协力推进现代化洛阳建设的生动局面。要始终坚持党对人大工作的全面领导，落实重大事项向市委请示报告制度，压实全面从严治党主体责任，确保中央、省委、市委各项部署要求条条落实、件件落地、事事见效。要认真履行宪法法律赋予的职责，站位全局、融入大局，树牢有解思维，充分发挥人大“五个统筹”协调机制作用，全面加强“四个机关”建设，善于调动一切积极因素，运用改革创新精神破解发展难题，全面提升人大工作质效。要严格遵纪守法，自觉接受监督，永葆清廉政治本色，以履职担当实际成效推动人大各项工作再上新台阶，努力在现代化洛阳建设新征程中展现更大担当、贡献人大力量。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 王亮 王思芮)