洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

市委政法委领导班子召开主题教育专题民主生活会 杨骁主持并讲话
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:46

　　昨日，市委政法委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

　　会议通报了市委政法委领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况。市委政法委相关负责人代表领导班子作对照检查，班子成员依次作对照检查，深入开展批评和自我批评。大家自我批评见人见事见思想，相互批评简明扼要、直指问题，切实交流了思想，锤炼了党性，形成了思想共识，达到了预期目的。

　　杨骁在作总结讲话时强调，要提高政治站位，提升政治能力，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行党的政治路线，坚定党对政法工作的绝对领导，忠诚履职、担当作为，以政法工作现代化支撑和服务现代化洛阳建设。要强化理论武装，着力增强本领，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平法治思想，扎实组织政法队伍政治轮训和业务培训，树牢为民理念，提升法治素养，不断增强运用法治思维和法治方式推动改革、促进发展、化解矛盾、维护稳定的能力，用公平公正执法司法维护好社会公平正义。要坚持求真务实，抓好整改落实，围绕存在问题，压实责任，强化措施，注重源头整改，建立台账清单，实行销号管理，与市委巡察整改联动推进，确保问题全部整改到位、取得更大成效，奋力推进政法工作现代化。要落实五项任务，坚持围绕中心、服务大局，坚决捍卫政治安全，切实维护社会稳定，深入推进法治建设，持续深化社会治理，不断加强政治建设，巩固主题教育成果，认真落实《中国共产党政法工作条例》和省实施细则，全面锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，用高质量安全护航高质量发展。

　　市纪委监委第七监督检查室到会指导。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
    “冬吃豆，赛过肉”，各种豆该咋吃？
        俗话说“冬吃豆，赛过肉”，这种说法有道理没？各种豆该咋吃？一起来看看消化内科专家怎么说。
  • ·头疼40多天，原来是鼻腔内有真菌作祟
  • ·这些养生食物真养生吗？真相扎心了
  • ·去冰雪城市旅游 这部分人群请先做好健康攻略
    		•
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
    王坪村：徜徉“铁路小镇” 串游周边景区
        来到这座美丽的乡村，风格独特的民居映入眼帘——素雅的青瓦白墙，搭配着木制的雕花窗户，散发着古朴的气息...
  • ·天桥沟村：白云山下有人家 秀美冬景醉游客
  • ·再游二里头，体验更丰富
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
    		•  
    新闻排行
  • @洛阳人，今年首场寒潮将于大寒节气来袭
  • 明日发车！洛阳开通公交“假日专线”
  • 异地牌照机动车可以在洛阳年审吗？洛...
  • 春节假期，洛阳旅游产品预订增长率居...
  • 老城区工农村棚改安置房项目加快建设
  • 学生证失而复得 东北女大学生隔空感谢...
  • 102岁的张二妮：勤劳能干人和善 开朗...
  • 洛阳两个项目参评！2023年度全国十大...
  • 乘风起势 奋进洛阳丨对外开放篇：开窗...
  • 伊川以市场思维推进高标准农田示范区建设
    		•
    百姓呼声
    洛阳居民医保普通门诊统筹有无起付标准
    异地牌照机动车可以在洛阳进行年检吗？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    歌唱

    鱼太多 挑花眼

    冬之美 雪之韵

    雪景小品
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605