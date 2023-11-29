市委政法委领导班子召开主题教育专题民主生活会 杨骁主持并讲话

昨日，市委政法委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

昨日，市委政法委领导班子召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会。市委副书记、政法委书记杨骁主持会议并讲话。

会议通报了市委政法委领导班子2022年度民主生活会整改落实等情况。市委政法委相关负责人代表领导班子作对照检查，班子成员依次作对照检查，深入开展批评和自我批评。大家自我批评见人见事见思想，相互批评简明扼要、直指问题，切实交流了思想，锤炼了党性，形成了思想共识，达到了预期目的。

杨骁在作总结讲话时强调，要提高政治站位，提升政治能力，坚决维护党中央权威和集中统一领导，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚决执行党的政治路线，坚定党对政法工作的绝对领导，忠诚履职、担当作为，以政法工作现代化支撑和服务现代化洛阳建设。要强化理论武装，着力增强本领，全面学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平法治思想，扎实组织政法队伍政治轮训和业务培训，树牢为民理念，提升法治素养，不断增强运用法治思维和法治方式推动改革、促进发展、化解矛盾、维护稳定的能力，用公平公正执法司法维护好社会公平正义。要坚持求真务实，抓好整改落实，围绕存在问题，压实责任，强化措施，注重源头整改，建立台账清单，实行销号管理，与市委巡察整改联动推进，确保问题全部整改到位、取得更大成效，奋力推进政法工作现代化。要落实五项任务，坚持围绕中心、服务大局，坚决捍卫政治安全，切实维护社会稳定，深入推进法治建设，持续深化社会治理，不断加强政治建设，巩固主题教育成果，认真落实《中国共产党政法工作条例》和省实施细则，全面锻造忠诚干净担当的新时代政法铁军，用高质量安全护航高质量发展。

市纪委监委第七监督检查室到会指导。 (洛报融媒·洛阳网记者 申利超 通讯员 张继峰)