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洛阳市政府党组召开主题教育专题民主生活会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.01.20 08:47

市政府党组召开主题教育专题民主生活会
实干担当奋勇争先凝聚干事创业强大动力
“三转三优”转变作风提高政府创造性执行力
徐衣显主持会议并讲话

　　按照党中央部署、省委要求和市委统一安排，昨日，市政府党组召开学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育专题民主生活会，聚焦“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求，检视差距不足，剖析短板弱项，明确整改措施和努力方向，确保主题教育取得扎实成效。市政府党组书记、市长徐衣显主持会议并讲话。

　　市政府党组对开好这次专题民主生活会高度重视，会前精心组织理论学习，开展谈心谈话，全面自查检视问题，认真撰写对照检查材料，做了充分思想和工作准备。

　　会议通报了市政府党组2022年度民主生活会整改措施落实及本次民主生活会征求意见情况。徐衣显代表市政府党组作对照检查，认真查摆问题，深挖背后根源，明确整改措施。随后，市政府党组成员依次作对照检查，深刻地进行了批评与自我批评。会议学习研讨深入扎实、谈心谈话开诚布公、检视问题剖析深刻、开展批评动真碰硬、整改措施务实管用，达到了深化认识、校正方向、红脸出汗、增进团结的预期目的。

　　徐衣显在总结讲话中强调，要运用好这次专题民主生活会的成果，针对检视剖析问题，清单化梳理、台账化落实、节点化跟进，举一反三，建章立制，切实把主题教育成效转化成加快推动高质量发展的强大动力。要自觉看齐紧跟，筑牢党性根基。始终把政治建设摆在首要位置，持续提升政治站位、强化理论武装、严守政治纪律，坚决拥护“两个确立”，自觉做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把讲政治的要求贯穿政府工作各方面、全过程。要坚持人民至上，增进民生福祉。践行新时代党的群众路线，树牢正确政绩观，恪守为民之责、力行为民之举，聚焦“一老一小一青壮”，认真办好民生实事，解决群众“急难愁盼”，不断满足人民对美好生活的向往，以民生发展成色彰显政府为民底色。要实干担当作为，抓好第一要务。聚焦高质量发展第一要务，锚定“两个确保”、落实“十大战略”、推进“十大建设”，科学调度经济运行，抓实重大项目建设，推动产业转型升级，统筹推动城乡发展，坚决守牢风险底线，实现高质量发展和高水平安全良性互动。要深化“三转三优”，提高政府效能。坚持把作风建设作为永恒主题，持续开展“三转三优”行动，深度调查研究，善用有解思维，强化攻坚意识，形成工作闭环，提高政府创造性执行力，真正以“转”促“优”、以“转”增“效”。要全面从严治党，打造廉政机关。扛牢全面从严治党主体责任，坚持以上率下，落实“一岗双责”，深化以案促改，厉行勤俭节约，持续纠治形式主义、官僚主义，始终做到在“上有高压线、下有底线、左右有红线”的监督约束下工作生活，打造务实重干、团结进取、廉洁高效的政府班子。

　　市政府党组成员出席会议，市纪委监委相关负责同志应邀列席会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
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