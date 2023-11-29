助力“中国芯”加速崛起！麦斯克电子外延片项目加速建设

气温陡降，天寒地冻；施工现场，热火朝天。18日，位于洛阳市高新区的麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目建设现场，建设者们不断刷新项目建设“进度条”，助力“中国芯”更强劲澎湃。

气温陡降，天寒地冻；施工现场，热火朝天。18日，位于洛阳市高新区的麦斯克电子年产360万片8英寸硅外延片项目建设现场，建设者们不断刷新项目建设“进度条”，助力“中国芯”更强劲澎湃。

作为洛阳第九期“三个一批”项目建设“开工一批”项目代表，总投资14.23亿元的麦斯克电子外延片项目，自去年8月开建以来，已顺利迈过一个又一个建设节点。

“项目主要建设外延车间、生产用设备、办公场所等设施，总建筑面积超5万平方米，建设周期48个月。”麦斯克电子董事长史建强介绍，该项目是企业有史以来投资规模最大的建设项目，也是补链延链强链、提升纵深布局的关键一招。

目前，项目主厂房一层结构完成超70%，动力厂房一层结构完成30%，成品仓一层结构架体搭设完成50%，其余建筑均实现提前开工建设，奋力跑出项目建设“加速度”，力争早完工、早投产、早达标。

硅抛光片是芯片等产品的上游原材料。“尺寸越大，可制造的芯片数量就越多，相应成本就越低。”史建强介绍，企业拳头产品为4至8英寸硅抛光片，尽管每次迭代产品只有2英寸的差别，但是每次提升工艺控制的难度都成倍地增加，在研发和生产的每个环节，都要精益求精。

项目建设热火朝天，生产车间如火如荼。走进称麦斯克电子超净车间里，单晶硅棒经过切割、倒角、化学清洗以及抛光，一片片光滑如镜的银灰色硅抛光片被送到自动化设备上接受质量检测。

效果图

作为中部地区首家具备规模化生产IC级8英寸硅抛光片能力的高新技术企业，麦斯克电子已具备100万片年产能，企业的8英寸硅抛光片不仅替代进口，还逐步走向了国际市场，产品销往美国、韩国、新加坡、日本等国家。

领跑的背后是科研的强力支撑。作为国务院国资委科改示范企业和国家级专精特新“小巨人”企业，麦斯克电子建有企业技术中心、大尺寸硅抛光片工程技术研究中心及先进硅基低阻值电子材料工程研究中心等多个省级研发平台，致力于半导体硅片加工技术的研究和半导体硅材料产业自主水平的提升。

值得一提的是，麦斯克电子通过持续探索大规模集成电路硅抛光片智能化制造的新路径，一举实现国内首创半导体硅片用金刚线设备和切割工艺的开发，有力带动产业链上下游共同发展。

效果图

史建强表示，该项目建成达产后，不仅能整合优化现有产业链，提升企业价值和竞争力，为河南省加速抢滩半导体产业、实施换道领跑战略作出“洛阳贡献”“洛阳担当”，还将助力“中国芯”加速崛起。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 通讯员 张玉书 张培 文/图）