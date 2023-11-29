大额“取款”的背后——建行洛阳丽新路支行协助警方抓获嫌疑人并堵截大额取款10万元

2024年1月11日11时，两个身材瘦弱，个子矮小操南方口音的年轻人走进建行洛阳丽新路支行营业厅，一个声称要取款10万元；一个人坐在大厅等候椅上玩手机，还不时向同伴张望。

“我要取10万元现金。”

“买车。”

“什么车？”

“我还没想好呢”

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2024年1月11日11时左右，两个身材瘦弱，个子矮小操南方口音的年轻人走进建行洛阳丽新路支行营业厅，一个声称要取款10万元；一个人坐在大厅等候椅上玩手机，还不时向同伴张望。

当支行员工李岩询问取款人相关情况时，这个年轻人眼睛不敢直视对方，眼神飘忽不定，这一幕被在大厅值班的支行行长司明峰看到了。于是，司行长走上前去进一步与客户“攀谈”，得知此人为重庆农村人，从相貌上看，这个年轻人也就二十多岁，问起在洛阳的工作情况，这个年轻人显得紧张，支支吾吾说不出具体工作单位。司行长联想起分行最近通报的几起电信诈骗案情况，特别是当天晨会刚组织全支行员工学习了《某银行警银联动，协助拦截流窜取现的案例》，提醒柜员要加强柜面取现管理，认真履行尽职调查义务。没想到现实中的“剧情”这么快就“上演”了。他一边借故支行大额取现需要向上级行进行报备为由，将要求取款人的身份证和银行卡控制，以防客户伺机逃跑，一边让工作人员查这个账户的详细情况并报警。

经核实，此人为重庆籍，其账户明细为2023年12月新开卡，卡只显示发生了几笔小额交易，11日当天转入19.8万元，刚到账就迫不及待到网点要求办理大额支取。这时，辖区派出所民警也很快赶到现场将取款人控制，另一名坐在大厅等候的年轻人见势不妙准备离开，也被建行工作人员和民警及时制服。

目前此案正在进一步侦破中。（建轩）