中航光电高端互连科技产业社区项目建设稳步推进

日前，位于高新区的中航光电高端互连科技产业社区项目现场一派繁忙景象，建设者以开局就是决战、起步就是冲刺的状态加紧施工。

施工人员有序作业

机器轰鸣、车辆穿梭、工人忙碌……

日前，位于高新区的中航光电高端互连科技产业社区项目现场一派繁忙景象，建设者以开局就是决战、起步就是冲刺的状态加紧施工。

高水平建设科技产业社区，是市委、市政府推动创新引领发展的重大举措。

于去年10月开工建设的中航光电高端互连科技产业社区项目，计划总投资27.2亿元，规划建设全球运营总部、创新孵化中心、高端连接器智能生产厂房等生产及配套设施。

“想不到吧，去年四五月时，这里还是一块低效用地。”中航光电相关负责人介绍，15天完成土地房产注销，3天实现土地挂牌，比原定计划提早一个月开工……属地有关部门因地制宜、因企施策，以“存量盘活”求“增量空间”，最终实现从“沉睡土地”到产业重磅载体的华丽升级。

“该项目按照三星级绿色建筑标准设计，充分融入了绿色低碳、精益生产等理念，致力于打造高端、智能、绿色的产业社区。”承建该项目的中建二局二公司相关负责人介绍。

自该项目全面开工以来，项目建设指挥部持续完善要素保障，日均投入工程作业车辆百余辆，施工人员近200名，推动项目建设稳中提速。

尤为值得一提的是，项目建设指挥部通过“筑牢高品质、奋进新征程”劳动竞赛，签订竞赛目标责任状，明确目标责任、科学组织施工、统筹推进建设，确保各项施工任务顺利完成。眼下，项目土方开挖、桩基支护、厂房基础工程等均按预定节点推进。

光电元器件产业集群是我市确定的十大优势产业集群之一，该产业也是我市谋划发展的重点风口产业。

近年来，我市充分发挥中航光电龙头带动作用，加快推动光电产业集群集聚发展，全市光电产业链营收达到500亿元，在全省名列前茅。《洛阳市光电元器件产业集群发展实施方案》明确，力争到2025年，洛阳光电元器件产业规模突破1000亿元，打造具有国际竞争力的千亿级产业集群。

“该项目是企业落实党和国家关于航空工业重大决策部署、构建光电企业集团全球化运营中心、完善互连产业布局、增强核心功能、提升核心竞争力的又一重大投资项目。”中航光电相关负责人介绍，按照规划，项目建成达产后，有望年新增销售收入近40亿元。

不止于此。该项目在有力促进中航光电高端互连业务快速发展的同时，还将吸引更多专家学者、高层次人才集聚，有效提升洛阳光电元器件产业链科研实力，为推动洛阳千亿级光电元器件产业集群建设提供强有力支撑。（洛报融媒·洛阳网记者 郭学锋 文/图）