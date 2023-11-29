3500多年前的偃师商城道路纵横交错

从古到今，路网就是一座城市的骨架。在3500多年前的偃师商城，古人不仅打造出与现代城市相似的环城路，还设计规划了纵横交错的路网。今天，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁带我们详细了解当时的城市交通。

从古到今，路网就是一座城市的骨架。在3500多年前的偃师商城，古人不仅打造出与现代城市相似的环城路，还设计规划了纵横交错的路网。今天，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁带我们详细了解当时的城市交通。

“40年的考古发掘证实，偃师商城的路网系统应该由多重环线和网格状道路组合而成，这与现代城市的路网系统基本没有差别。”陈国梁介绍，路网是物流、人流实现流通的廊道，一直是偃师商城勘探和发掘重点关注的对象，路网的厘清有助于深化对城市形态的认识。

先看最外围的大城。在对城墙进行发掘和解剖的过程中，考古人员在大城内外先后发现道路，包括城墙内侧的顺城路和外侧的环城路。其中，最宽的环城路可达17米，顺城路也有4米至9米宽。在偃师商城大城西墙、东墙上，考古人员分别发现5处、3处门道，结合部分道路遗迹推测，整个大城城圈以内至少可能存在着贯穿大城东西、连通两侧门道的6条道路。同时，大城北墙和南墙中部也勘探发现了门道，因此，这片城区内可能还存在与小城内道路相连的南北向主干道。

小城内的道路情况是否同样复杂？“从目前来看，小城内已经具有纵横交错的路网，将小城的城市空间划为东中西三列、南北不少于四行的网格状。”陈国梁介绍，宫城、小城内外两侧发现的顺城路或环城路，和城内的棋盘状路网一起，共同打造出与现代城市街区规划特征类似的“一核、二环、三轴、多区”的向心式网格状封闭城市空间格局。其中，“一核”为宫城核心区，“二环”为宫城城墙及墙外道路、小城城墙及内外道路，“三轴”为纵向的三路空间，“多区”为小城内的不同空间单元。

在已经发现的道路遗迹中，有的宽度达到了8米，路面还夹杂有碎石等。陈国梁介绍,在近年确认的小城城门下方，考古人员发现了供水道通过的暗渠，渠上方搭有石板，方便行人东西向穿行。这说明，早在3500多年前的商代早期,就已经形成了人行通道和排水沟渠并行的立体交通系统。

“通过门道的位置，我们来确定城市道路的分布状况，根据道路的分布状况，我们来探索被道路分割开的这些功能区。”陈国梁介绍，这些不同空间单元内的功能区环绕宫城分布，各区内的遗存类别、功能属性和重要程度又有所差异，体现出城市管理者严谨的规划思想。在40年间的不断探索中，偃师商城的城市空间格局渐趋清晰，为深入理解夏商时期都邑的规划思想、营造理念和工程技术奠定了基础。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧）