昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究科技创新、开发区改革、国企改革、耕地保护、安全生产、营商环境等工作。

徐衣显主持召开专题会议研究科技创新、开发区改革、安全隐患防范等工作

落实“十大战略”抓牢重点任务提高发展质量

坚持问题导向强化精准施策补齐短板弱项

昨日上午，市长徐衣显主持召开专题会议，研究科技创新、开发区改革、国企改革、耕地保护、安全生产、营商环境等工作。

会上，市直有关单位分别汇报了工作推进情况、存在问题和下步举措等。徐衣显强调，各级各部门要深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻省委、省政府部署要求，聚焦“两个确保”“十大战略”“十大建设”，对标对表国、省目标任务，做好“深化、实化、量化、转化”文章，奋力推进现代化洛阳建设。要落实“第一战略”，坚持以创新引领发展，加大科技研发投入力度，加快建设高能级创新平台，全力打造引领性创新载体，梯次扶持高水平创新主体，引育用高层次创新人才，激发高质量发展新动能。要持续深化改革，聚焦开发区“三化三制”改革，健全“管委会+公司”运营模式，激发机制活力，培育主导产业，做强主阵地、主战场、主引擎；树立“以业绩论英雄”鲜明导向，聚焦公司化治理、市场化运营，加快战略重组，推进专业整合，强化支撑功能，推动国企增强动力转型发展。要加强耕地保护，坚持源头严防、过程严管、后果严惩，全面落实永久基本农田保护制度，高效推进土地卫片整改，完善重点项目用地报批，严厉打击违法违规用地和破坏耕地行为，严守耕地保护红线，夯实粮食安全根基。要优化营商环境，聚焦“六最”目标，系统提升政务服务水平，扎实推进“五件事”，协同推进网络互通、数据共享，持续优流程、减环节、压时间、降成本、兑承诺，打造市场化、法治化、国际化一流营商环境。要守牢安全底线，强化“隐患即事故”理念，加强源头排查治理，纵深推进“六查一打五整治”，切实抓好工业企业、交通运输、建筑施工、城镇燃气、河流防汛、烟花爆竹、消防等重点领域安全监管，全力维护人民群众生命财产安全，以高水平安全保障高质量发展。

最后，徐衣显还强调，政府各级各部门要巩固拓展主题教育成果，坚持问题导向、目标导向、结果导向，全面排查梳理，找准差距不足，建立问题清单、整改台账，对单推进、对账销号，加快补齐短板弱项。要转变思维理念，聚焦优结构、提质量、增效益，深度研究工作，明晰路径抓手，以“有解”思维创新“优解”举措，以重点突破带动全局跃升。要有效督导考评，坚持上下联动、横向协同，紧盯重大部署、重点任务，压实各级各方责任，汇聚破题攻坚合力，形成全链推进、全程跟踪的工作闭环。

张玉杰、韩治群、李新红等参加会议。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)