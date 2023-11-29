憨态可掬象鼻盉（约会国宝）

长鼻子、小眼睛、圆肚子……在二里头夏都遗址博物馆，有一只憨态可掬的“小象”特别招人喜爱。它叫象鼻盉，是夏代众多酒器中的“一员”。

●国宝嘉宾：象鼻盉

●所处年代：夏代

●器物规格：高27厘米

●出土时间：1984年

●出土地点：二里头遗址

●馆藏地点：二里头夏都遗址博物馆

长鼻子、小眼睛、圆肚子……在二里头夏都遗址博物馆，有一只憨态可掬的“小象”特别招人喜爱。它叫象鼻盉，是夏代众多酒器中的“一员”。

从古至今，酒的地位可谓举足轻重。它作为一种承载文化和情感的美酿，与人们的生活结下了不解之缘。在二里头遗址出土的陶制酒器有温酒、盛酒和注酒用的盉、鬶，温酒或饮酒用的爵，饮酒用的觚，酿酒和贮酒用的大口尊等。酿、盛、斟、饮，功能齐备，仪式感十足，看来，早在3000多年前的二里头文化时期，夏人的酒器就已实现了“全家福”，由此可窥探出当时的人们对饮酒有多么喜爱。

说起夏王朝与酒，有一位重要人物不得不提，他就是夏朝的第六位君主少康，又名杜康。“何以解忧，唯有杜康。”杜康被人尊称为“酿酒始祖”，虽然这位酿酒圣人和夏朝的君王到底是不是同一个人至今还无定论，但在《说文解字·巾部》中确有记载：“古者少康初作箕帚、秫酒。少康，杜康也。”说的就是杜康用粮食酿酒。

杜康是怎么酿酒的？传说，随着农耕技术的发展，当时粮食多得吃不完，大家只能将其储藏在山洞里，可山洞阴暗潮湿，时间一久，粮食全部腐烂了。杜康冥思苦想，尝试把粮食倒进干燥的树干里储存。过了一段时间，杜康发现树干里不停地向外渗水，他凑上去一闻，只觉一股清香扑面而来，不禁尝了几口，顿觉神清气爽。后来，杜康把这些浓香液体带回去请大家品尝，大家你一口我一口，都说味道好，就这样，酒在民间逐渐普及开来了。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华 通讯员 赵腾宇 文/图）