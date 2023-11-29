华夏第一龙（约会国宝）

龙年春晚吉祥物“龙辰辰”一经官宣，便凭借其灵动之美和雅正之气赢得大家的喜爱。您知道吗？“龙辰辰”挺俏鼻子的设计灵感，就来自偃师二里头遗址出土的绿松石龙形器，它不仅是二里头遗址出土的最重要、最精美、最独特的文物之一，还是名副其实的“超级国宝”，被誉为“华夏第一龙”。

●国宝嘉宾：绿松石龙形器

●所处年代：夏代

●器物规格：长64.5厘米

●出土时间：2002年

●出土地点：二里头遗址

●馆藏地点：中国考古博物馆

龙年春晚吉祥物“龙辰辰”一经官宣，便凭借其灵动之美和雅正之气赢得大家的喜爱。您知道吗？“龙辰辰”挺俏鼻子的设计灵感，就来自偃师二里头遗址出土的绿松石龙形器，它不仅是二里头遗址出土的最重要、最精美、最独特的文物之一，还是名副其实的“超级国宝”，被誉为“华夏第一龙”。

这件由2000多片绿松石组成的绿松石龙形器巨头蜷尾，曲伏有致，和蛇十分相似。一些学者认为，这件绿松石龙形器，与祭祀大禹治水有密切关系。《说文解字》中说，“禹，虫也”。在金文中，“禹”字就由一个“虫”字加上一只“手”组成，表示捕抓、捕蛇的意思。蛇是自然界一种古老而神秘的动物，在地球上已经生活了亿万年，全世界许多地方都有蛇崇拜的传统，在中国古代神话中，人类的始祖伏羲、女娲就是人首蛇身的形象。与其他族群不同的是，华夏先民的蛇崇拜，逐渐演变成了龙崇拜。

那么，这件国之珍宝的用途是什么？绿松石龙形器被发现时，是覆盖在墓主人身上的，且墓主人似乎将它拥揽在怀中。有考古专家认为，绿松石龙形器很可能是古人在举行祭祀仪式时使用的仪仗器。人们通过祭祀舞蹈，来展现大禹治水的过程，歌颂大禹治水的功绩。

那么，怀抱着一条绿松石龙，手上绑着铜铃，在人们的簇拥下，一边跳舞，一边歌唱，这个人该是什么样的人物？专家推测，拥有绿松石龙的人，或许就是一位主持祭祀的巫师。

虽然绿松石龙形器的用途及其主人身份还有待考证，但是它在早期龙形象文物中十分罕见，堪称中华民族龙图腾最直接、最正统的根源。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华/文 通讯员 赵腾宇/图）