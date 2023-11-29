洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

华夏第一龙（约会国宝）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 珍宝档案  来源: 洛阳网 2024.01.04 08:21

　　●国宝嘉宾：绿松石龙形器

　　●所处年代：夏代

　　●器物规格：长64.5厘米

　　●出土时间：2002年

　　●出土地点：二里头遗址

　　●馆藏地点：中国考古博物馆

　　龙年春晚吉祥物“龙辰辰”一经官宣，便凭借其灵动之美和雅正之气赢得大家的喜爱。您知道吗？“龙辰辰”挺俏鼻子的设计灵感，就来自偃师二里头遗址出土的绿松石龙形器，它不仅是二里头遗址出土的最重要、最精美、最独特的文物之一，还是名副其实的“超级国宝”，被誉为“华夏第一龙”。

　　这件由2000多片绿松石组成的绿松石龙形器巨头蜷尾，曲伏有致，和蛇十分相似。一些学者认为，这件绿松石龙形器，与祭祀大禹治水有密切关系。《说文解字》中说，“禹，虫也”。在金文中，“禹”字就由一个“虫”字加上一只“手”组成，表示捕抓、捕蛇的意思。蛇是自然界一种古老而神秘的动物，在地球上已经生活了亿万年，全世界许多地方都有蛇崇拜的传统，在中国古代神话中，人类的始祖伏羲、女娲就是人首蛇身的形象。与其他族群不同的是，华夏先民的蛇崇拜，逐渐演变成了龙崇拜。

　　那么，这件国之珍宝的用途是什么？绿松石龙形器被发现时，是覆盖在墓主人身上的，且墓主人似乎将它拥揽在怀中。有考古专家认为，绿松石龙形器很可能是古人在举行祭祀仪式时使用的仪仗器。人们通过祭祀舞蹈，来展现大禹治水的过程，歌颂大禹治水的功绩。

　　那么，怀抱着一条绿松石龙，手上绑着铜铃，在人们的簇拥下，一边跳舞，一边歌唱，这个人该是什么样的人物？专家推测，拥有绿松石龙的人，或许就是一位主持祭祀的巫师。

　　虽然绿松石龙形器的用途及其主人身份还有待考证，但是它在早期龙形象文物中十分罕见，堪称中华民族龙图腾最直接、最正统的根源。（洛报融媒·洛阳网记者 孙晓华/文 通讯员 赵腾宇/图）
[ 责任编辑：孙阳丹 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
    炖汤加点儿它，补气又润肺
        在寒冷的冬季喝上一碗热乎乎的鲜美菌汤，整个人都会暖起来。您知道吗？炖汤时加点儿竹荪，不仅能补气，还可...
  • ·高血压和糖尿病是一根绳上的蚂蚱
  • ·孩子身上出红疹 不都跟过敏有关
  • ·孩子高热抽搐 家长应该这样做
    • 再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
    再游二里头，体验更丰富
        前不久，国家文物局的一则消息，让洛阳偃师二里头遗址再次成为世人关注的焦点——“王朝时代的都邑性遗址”...
  • ·?土古洞村：上山泡温泉 村中享悠闲
  • ·初冬游园景斑斓 健身漫游乐悠闲
  • ·从东转到西 街区显魅力
    		•
    		 
    新闻排行
  • 江凌到涧西区调研
  • 购房者最高可享30%契税补贴！洛阳房地...
  • 事业编制！洛阳直接招录教师151名
  • 升级改造！南山牡丹文化园将于1月4日...
  • 异地就医备案后如何享受医保？洛阳市...
  • 洛阳城市区“双抢”案件“零发案”天...
  • 今晚油价调整！加满一箱汽油多花8元
  • 翠云阁项目加紧推进【组图】
  • 2023洛阳创新发展·年终盘点：天工人巧...
  • 元旦假期，龙门石窟接待游客约9.63万人次
    		•
    百姓呼声
    夜间有人放烟花扰民问题急需进行治理
    火车站换乘地铁免安检通道何时开通？
    精彩图片
    隋唐大运河国家文化公...
    层林尽染美如画 生态旅...
    中信重工：赶制国内外...
    洛轴科技：打造国内领...
    精彩热帖

    吉祥多彩 独具魅力

    舞龙应天门

    七彩大峡谷赏冰瀑

    手艺人
    /马寺拾片
    /元旦抒怀
    /冬韵之美
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605