行走洛阳 感受盛世唐韵

近年来，洛阳市把文物保护与城市发展、改善民生、文化旅游相结合起来，定鼎门、九洲池、应天门遗址等相继建成开放，隋唐洛阳城国家历史文化公园建设取得阶段性成果。

盛世复建，千年古都的文化地标。近年来，洛阳市把文物保护与城市发展、改善民生、文化旅游相结合起来，定鼎门、九洲池、应天门遗址等相继建成开放，隋唐洛阳城国家历史文化公园建设取得阶段性成果。2019年央视戏曲晚会、2020年央视中秋晚会在此惊艳亮相，举世瞩目，2023春节黄金周，隋唐洛阳城景区接待游客突破20万人次，创历史新高，漫步九洲池，数百盏灯组争奇斗艳，讲述着“灯火里的中国”独有的浪漫；踏上应天门，品《唐宫夜宴》，赏《元日大朝会》，感受着“盛世下的中国”的恢弘气象。

盛世宏音叩响历史之门，神都底蕴托起隋唐雍容。文化，是随便一个人迎面走来，她的举手投足，她的一颦一笑，她的整体气质，洛阳这位具有千年沉淀的神女，隋唐洛阳城便是她头顶的金翠花钿，身披的霓裳羽衣。下一步，洛阳将全力推进隋唐洛阳城历史中轴线复原展示，凸显宫城轴线，勾勒宫城轮廓，启动隋唐洛阳城国家历史文化公园建设，着力打造隋唐风貌核心展示区。深藏在神都的中轴线气象渐露真容，纵横于城市肌理的文化遗存正焕发新生。

我们生于盛世，长于盛世，未来的盛世更由我们谱写。让我们触摸历史长河、俯瞰古城新貌、投身洛阳发展，共同期待隋唐洛阳城的盛世新容，共同绘制洛阳古今辉映、诗和远方的壮丽图景，共同铸就盛世中华民族的伟大复兴！(申亚龙)