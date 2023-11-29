1日，河南省胸科医院豫西医院在孟津区揭牌开诊。这是洛阳市联合省胸科医院共同促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的重大举措，将进一步提升区域医疗服务能力，更好满足人民群众卫生健康需求。

河南省胸科医院豫西医院揭牌开诊

江凌等参加揭牌仪式

1日，河南省胸科医院豫西医院在孟津区揭牌开诊。这是洛阳市联合省胸科医院共同促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局的重大举措，将进一步提升区域医疗服务能力，更好满足人民群众卫生健康需求。

市委书记江凌，省卫健委党组成员、副主任路修德共同为医院揭牌。省胸科医院党委书记、院长袁义强，市领导王军、王国辉、何武周等参加活动。

省胸科医院豫西医院是由省胸科医院全方位帮扶孟津区人民医院打造的豫西区域医疗中心。在合作共建中，省胸科医院将充分发挥技术优势和品牌影响力，在医院管理、医疗技术、学科建设、人才培养和教学科研等方面对孟津区人民医院开展驻扎式帮扶，着力打造一批特色突出的重点学科，培养一批技术精湛的业务骨干，留下一支带不走的人才队伍，加快打造立足孟津、辐射豫西的区域医疗中心，有效满足豫西地区群众急危重症和疑难疾病就医需求。

揭牌仪式后，江凌等走进医院详细察看医院环境、运行管理、科室设置、医疗设备配备等情况，看望慰问省胸科医院派驻医疗专家团队。他指出，省胸科医院是省卫健委直属的以治疗心血管疾病、呼吸系统疾病为特色的三级甲等医院，专科特色突出，技术实力雄厚。此次省胸科医院豫西医院揭牌开诊，对于提升洛阳及豫西地区基层医疗卫生服务能力，加快建设健康洛阳，持续增进民生福祉具有重要意义。要以省胸科医院豫西医院揭牌开诊为契机，坚持把保障人民健康放在优先发展的战略地位，按照现代化医院标准，优化医院空间布局，学习先进管理理念，引进高端医疗人才，不断提高医疗服务质量和地方病防治工作水平；加快推进优质医疗资源区域均衡布局，以紧密型医共体建设为重点，持续提升基本医疗卫生服务公平性和可及性，不断增强人民群众获得感和满意度。希望省胸科医院在省卫健委关心支持下，手把手帮带、心贴心帮扶、实打实帮建，推动豫西医院加快建成区域医疗中心，让人民群众在家门口享受更加优质、更加便捷、更加高效的医疗健康服务。洛阳将倾情做好服务保障，为派驻专家创造良好工作生活条件，让大家扎根洛阳、安心工作，共同守护人民健康。

当日，江凌还深入洛阳百万吨乙烯项目建设一线调研，实地察看项目攻坚和园区配套设施建设情况，强调要坚定信心、抢抓机遇、攻坚克难，全力以赴推进百万吨乙烯项目建设，加强与中石化对接沟通，统筹抓好项目建设、设备订购、园区配套、产业链招商等工作，以只争朝夕、真抓实干的劲头推动项目早建成早投产，加快打造国内一流的绿色石化先进材料产业基地。调研中，江凌还考察了华久新能源综合能源站项目建设运营情况。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)