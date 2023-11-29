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危难时候显身手——建行嵩县支行“雪中送炭”助农户解难
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.29 10:47

　　“张经理，感谢你们，患难见真情，谢谢建行的雪中送炭……”

　　“你们在关键时候出手，帮助菇农渡过难关，谢谢建行……”

　　近日，嵩县支行乡村振兴金融专员们相继收到了令人欣慰的微信，嵩县车村镇、白河乡的几位乡领导通过微信为建行点赞，特别感谢建行在支持当地香菇种植和抗击雪灾等方面的出色表现，称赞建行贷款手续简便、利率低廉、服务优质，希望与建行深度合作，共同推进乡村产业发展。

　　进入12月份，正是收获最后一茬香菇、储备下一年香菇种植的关键时候。然而，一场突如其来的大雪则打乱了菇农们的对来年种植蘑菇的美好计划，刚搭建好的大棚被冰雪压塌，刚制好的菌棒也被冻坏，原本的投资几乎化为泡影，菇农们急需资金修复大棚、购置菌棒原材料、快速开展生产自救，于是面临着严重的资金困境。

　　履行责任担当，危难时候显身手，就在菇农一筹莫展之际，建行嵩县支行主动伸出援手，乡金经理们先后多次迎着零下十几度的寒风，踏上冰雪厚积的山路，冒着风雪严寒，跋山涉水，远赴距县城100多公里，嵩县香菇规模化连片种植最集中的山区的车村、白河等乡镇进行实地调研。乡金经理们走村入户对种植基地和农户种植规模、受灾情况等进行实地查勘、现场拍照并收集相关资料，帮助菇农化解资金危机。其中最忙碌的一天，他们行程达300多公里、横跨车村、白河、木值街3个乡镇，以及树仁、孙店等11个村庄(社区、种植基地)、20多户菇农，从早上7点忙到晚上21点连续工作14个小时，并于次日完成资料汇总、系统录入、审批上报等各项手续，第三天信贷资金就顺利转入菇农们的银行卡中。

　　当日，在嵩县支行集中办理贷款业务的10多位菇农先后收到资金到账的信息，几乎同时用诧异的眼神问道“这是真的吗？”，当确认是真实信息时，他们顿时欢呼雀跃，这次仅车村镇树仁村香菇种植基地获得210多万元贷款。树仁村的村支书激动地说：“以前农民贷款想着都难，现在真是太容易、太方便、太省事、太快了、太暖心了，建行可真是雪中送炭啊。”

　　金融是社会经济发展的血脉，农村农业更需要金融强支撑。建设银行洛阳分行在党的二十大以来，精准聚焦重点领域和薄弱环节，大力推进普惠金融高质量发展，不断提高普惠金融的覆盖面和服务能力，切实提升人民群众金融服务的幸福感、获得感，满足感。2023年以来，建行嵩县支行始终以金融助力乡村振兴为己任，紧密围绕嵩县强农富民政策和产业发展规划，大力支持香菇、中药材等种植业及猪、牛、羊、鸡等养殖业的发展。截至目前，嵩县支行新投放涉农贷款11000多万元，其中农户生产经营贷7089万元，专门针对香菇、中药材等特色产业种养大户发放无担保、无抵押、纯信用且利率低、手续简、效率高的裕农贷款2100多万元。特别是在脱贫攻坚、抗击疫情及洪涝、雪灾等生产自救等方面，嵩县支行始终勇担国有银行的社会责任，通过创新金融产品，为家庭农场、农民合作社法人及农户提供质优价廉、方便快捷的信贷支持，及时帮他们解决“燃眉之急”，在很大程度上为政府分了忧、为农户解了困，受到了当地政府和群众的一致好评。(张三亮 赵彩艺)
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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