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3500多年前，偃师商城已有完备城市水系
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.19 08:22
偃师商城遗址水系遗存 （中国社会科学院考古研究所供图）

　　水系规划对城市建设和发展至关重要，早在3500多年前的偃师商城，人们在城市建设中就开始因地制宜设置水网系统，为城市提供防御、排涝等功能。近日，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁结合考古发现，详细解读偃师商城水系的“精妙之处”。

　　倒“几”字形水道规划严谨

　　“水系遗存是偃师商城遗址特色较为鲜明的遗存类别，历年来一直是田野工作的重要关注对象。”陈国梁介绍，偃师商城遗址自1983年发现以来，先后探明了由城外河流、湖泊、护城壕、东西向水道和宫城区池苑、排水沟渠等构成的给排水系统。这些设施不仅为城址提供水源、排出废水，同时也影响到城址的整体布局，意义重大。

　　倒“几”字形水道是偃师商城遗址内较早发现的水系，从1984年至今，考古人员逐渐梳理出它的基本样貌：总长度超过1660米，水源来自大城西墙以西的南北向古河道，向东跨越西护城壕后，向南转折流入宫城区的池苑，随后向北拐折后向东排入城外的东护城壕，整体呈倒“几”字形。整条水渠设计巧妙而严谨，是一项经过整体规划并实施的人工水利设施。

　　近年，考古人员对倒“几”字形水道的重要部位进行发掘，对其有了更为深入的认识。陈国梁介绍，这条水道以宫城北部的池苑为中心分为两部分，以西部分为进水道，以东部分为排水道，进水道各段多为明渠，排水道则全部为暗渠。此外，在进水道的拐折段发现了南北向的道路与车辙，以及沿道路东侧分布的南北向沟状遗迹，为进一步确认小城和大城的门址提供了参考。

　　新发现“一”字形水道

　　偌大的偃师商城是否还有其他贯穿城市的水利设施？结合以往考古工作中发现的“蛛丝马迹”，从2020年秋季开始，考古队员开始了新一轮的追寻。经过近一年的发掘，他们确认了一条“一”字形水道的存在。

　　“该水道东西贯穿偃师商城，以宫城北部的池苑为中心，实现给、排水功能，总长度超过1200米。”陈国梁介绍，水道整体呈“一”字形，在建造时借用沿线的地势，底部整体西高东低，从西部古河道引水进入宫城北部池苑，再向东排入东南部湖泊。经勘探和发掘证实，该水道贯穿小城和大城中南部，与倒“几”字形水道存在交汇点和共用段。

　　从营建时间来看，“一”字形水道是倒“几”字形水道的“前辈”。陈国梁说，考古研究是一个不断完善、修订的过程，新的发现让历史的面目更加清晰。从目前的发现来看，倒“几”字形水道位于城市中部的东西两侧南北向段之间的水道，是在“一”字形水道的基础上改建而来的，其他部分则为新建，这也体现出统治者在城市规划上的前瞻性。

　　完备的水系网络体现王权治理能力

　　“新发现的水系遗存为探索偃师商城水资源的利用和水利设施的分布、变迁提供了新的资料，可以确定遗址存在完备的水系网络。”陈国梁说，随着发掘的深入，此前发现的水渠遗迹不再是孤立的遗迹，它们统一地联系成一个整体，再次证明这种水利布局是建城前人为有意设置的。

　　专家认为，现有的发现只是整个偃师商城庞大、复杂、有规划的人工水利网络的一部分，它的规模之大、设计之巧妙，体现了当时王权政府超高的城市规划和城市管理能力，也体现出当时超强的水资源利用和管理能力。

　　陈国梁说，水利设施与城门、道路系统息息相关，更清晰的水利设施布局拓宽了考古研究思路，为今后探寻城门、道路等遗迹和关键遗址处的发掘地点提供了更加精确的选择。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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