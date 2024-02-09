偃师商城宫城奠定中国宫室建筑基本格局

在偃师商城遗址内，复原展示的宫室建筑，让人们对3500多年前的王都中枢充满遐想。偃师商城的宫城位于遗址偏南部正中区域，总面积近5万平方米，是我国夏商周三代唯一被考古全面发掘出的宫城遗址。

(图片由中国社会科学院考古研究所提供)

在偃师商城遗址内，复原展示的宫室建筑，让人们对3500多年前的王都中枢充满遐想。偃师商城的宫城位于遗址偏南部正中区域，总面积近5万平方米，是我国夏商周三代唯一被考古全面发掘出的宫城遗址。

“偃师商城的宫城及宫室建筑，呈现‘两轴三区’的分布特征，是研究我国早期都城及宫室制度、宫庙建筑布局的珍贵资料。”中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁介绍，经过多年大规模发掘已基本确认，宫城内的商代遗迹主要有三类：第一类是宫室建筑，分布在宫城的中南部，大约占据了宫城三分之二的空间；第二类是祭祀遗存，分布在宫室建筑的北面、池渠区以南地方；第三类为池苑遗存，由大型人工水池和给排水渠道构成。

中国社会科学院考古研究所专家杜金鹏、王学荣曾长期参与偃师商城遗址的发掘与研究工作，在他们看来，偃师商城的不少宫室建筑制度为后世所沿袭。宫殿建筑区的建筑群以通过南门的道路为中轴对称的东、西两侧分列的方式布局，说明当时存在着比较成熟且严格的宫室制度，且有明显的“宫庙分离、前朝后寝”特征。具体来看，东区建筑主要属于宗庙建筑，其中，四号宫殿或许是供奉祖先神主的庙堂、收藏祖先衣杖的寝殿。西区建筑则主要是举行国事活动、处理政务的场所，即后来所说的“朝”。朝堂后面的八号和十号宫殿等则是“寝”，为商王及其王后、嫔妃居住之所。这种“前朝后寝”的宫室制度一直延续到清代未曾改变。

偃师商城宫城内的多数宫殿，都是一个相对独立的建筑单元，而这种建筑单元是由主体建筑基周围附属建筑组成的回字形建筑群，或者是由前后三座主体建筑及周边配套建筑组成的多进建筑群。简单来说，几乎每个建筑单元都是四面封闭的“四合院”。而且，除一号、六号以外的所有宫室建筑都是坐北朝南，主体建筑在北部居中，其两侧建筑呈东西对称。这表明，每个建筑单元都遵守纵轴对称原则，每个建筑单体也尽量做到中轴对称。

为让社会公众对当时的宫殿有一个相对直观的认识，经多方论证，2002年，文物部门决定在偃师商城宫城原址上对宫殿建筑进行模拟展示。由于整个展示工程覆盖在原遗址上方，距地下遗址1.5米，为避免挤压、破坏地下遗址，所有建筑均悬空建设，与地面保持一定距离。在宫城四周原地下夯土围墙所在位置的外侧，还修建了保护展示性的围墙。

目前，商城遗址宫殿区维修改造及景观提升项目已经国家文物局同意立项批复，随着项目推进，3500多年前的宫城将更加清晰地展示在大家面前。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然）