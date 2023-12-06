偃师商城遗址：三重城垣布局严谨 影响后世都城规划

3500年前的商朝都城什么样？6日，在偃师商城遗址，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁结合40年考古发掘成果，为我们逐渐还原出一个布局严谨的中国古代早期大都市样貌。

偃师商城遗址航拍图

3500年前的商朝都城什么样？6日，在偃师商城遗址，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁结合40年考古发掘成果，为我们逐渐还原出一个布局严谨的中国古代早期大都市样貌。

外围有大城，城垣内面积约183万平方米

“西亳城有三重城垣，由外到内分别为大城、小城和宫城。”陈国梁介绍，考古发掘已明确，偃师商城是在二里头文化时期小型聚落的基础上重新规划营建的较大型城址，首先建设了宫城和小城，之后扩建为大城。有专家认为，这样的城市规划堪称中国古代都城建造的典型，体现了商王朝对都城秩序的追求，也影响了后世数千年的都城规划和城市营造。

厘清大城的基本情况是一个漫长的过程。1983年，经过勘探和试掘，考古专家初步确认了偃师商城外围西、北、东三面城墙的位置、走向、长度、结构及保存状况，认为该遗址“规模大，内涵丰富”“绝非一般聚落，也非方国小城，而应是一代王都”。1988年，经考古人员勘探，发现西、北、东三面城墙外侧均存在护城壕；1991年，在配合当地民宅建设的发掘中，又确认了之前认为已经被洛河冲毁的南城墙及护城壕存在，说明这里曾拥有复杂和完备的城市防御体系。

勘探和测量数据表明，偃师商城大城平面大致为缺角长方形，南北最长约1753米，东西最宽约1198米，城垣以内的面积约为183万平方米，护城壕以内的面积约205万平方米。