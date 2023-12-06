洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师商城遗址：三重城垣布局严谨 影响后世都城规划
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.06 19:32

偃师商城遗址航拍图

　　3500年前的商朝都城什么样？6日，在偃师商城遗址，中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁结合40年考古发掘成果，为我们逐渐还原出一个布局严谨的中国古代早期大都市样貌。

　　外围有大城，城垣内面积约183万平方米

　　“西亳城有三重城垣，由外到内分别为大城、小城和宫城。”陈国梁介绍，考古发掘已明确，偃师商城是在二里头文化时期小型聚落的基础上重新规划营建的较大型城址，首先建设了宫城和小城，之后扩建为大城。有专家认为，这样的城市规划堪称中国古代都城建造的典型，体现了商王朝对都城秩序的追求，也影响了后世数千年的都城规划和城市营造。

　　厘清大城的基本情况是一个漫长的过程。1983年，经过勘探和试掘，考古专家初步确认了偃师商城外围西、北、东三面城墙的位置、走向、长度、结构及保存状况，认为该遗址“规模大，内涵丰富”“绝非一般聚落，也非方国小城，而应是一代王都”。1988年，经考古人员勘探，发现西、北、东三面城墙外侧均存在护城壕；1991年，在配合当地民宅建设的发掘中，又确认了之前认为已经被洛河冲毁的南城墙及护城壕存在，说明这里曾拥有复杂和完备的城市防御体系。

　　勘探和测量数据表明，偃师商城大城平面大致为缺角长方形，南北最长约1753米，东西最宽约1198米，城垣以内的面积约为183万平方米，护城壕以内的面积约205万平方米。

[1]  [2]  下一页  尾页
[ 责任编辑：崔利利 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
        “我的孩子年龄小，我有时蹲着陪他玩，起身时会觉得头晕，是贫血吗？”
  • ·春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
  • ·又到一年长高季，到底要不要带孩子测骨龄
  • ·守护她健康 专家献锦囊
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李刚任洛阳市人民政府副市长
  • 济新高速公路项目加紧推进【视频】
  • 洛阳今年将新建50个社区体育公园 举办...
  • 方便群众出行！洛阳地铁将增加59个人...
  • 成就洛阳文旅的长盛之势——洛阳打造...
  • 春来植树去！洛阳市公布10个义务植树基地
  • 拉动消费4507万元！洛阳家电以旧换新...
  • 氛围感拉满！洛阳沉浸式汉服体验项目...
  • 关林地质大院·国家科学家精神教育基地...
  • 让来洛游客住得舒心满意 洛阳将开展旅...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605