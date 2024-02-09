偃师商城：夏商王朝更替的标志（聚焦偃师商城遗址考古发掘40年）

时值初冬，在位于洛阳市区以东约40公里的偃师商城遗址内，考古发掘及相关研究工作正有序进行。作为商代早期都城遗址，这座古城始建于公元前16世纪，延续使用近200年，距今已有3500多年。

编者按

今年是偃师商城遗址开展考古发掘40周年。40年间，在考古工作者的接续努力下，偃师商城遗址逐渐揭开神秘面纱。自即日起，本网推出“聚焦偃师商城遗址考古发掘40年”系列报道，带您详细了解这座距今3500多年的商代早期都邑。

偃师商城遗址1984年考古发掘现场(资料图片)

时值初冬，在位于洛阳市区以东约40公里的偃师商城遗址内，考古发掘及相关研究工作正有序进行。作为商代早期都城遗址，这座古城始建于公元前16世纪，延续使用近200年，距今已有3500多年。

“偃师商城遗址是迄今为止发现的我国商代早期城址中年代最早、规模最大、保存最好的一座。这里有我国夏、商、周三代唯一被考古发掘出的可供全面研究的宫城遗址。”中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁介绍，2021年，该遗址入选中国“百年百大考古发现”，并被国家文物局列入“十四五”期间150处大遗址保护工程名录。

《史记·殷本纪》记载：“有娀(sōng)氏之女名简狄，吞玄鸟之卵而生契。”契是商的祖先，从契到我们所熟知的汤，共历经14代。商经过500年而强大，后经鸣条之战灭掉了夏，完成了我国历史上第一次王朝更迭。商汤灭夏后建立商朝，并在夏都附近重新建都西亳。然而，西亳究竟在哪里，曾是困扰考古界的难题。1983年，这个答案终于揭晓——在位于偃师以西1公里、距二里头遗址约6公里的地方，考古学家发现了一座规模宏大的商朝早期城址。经过一系列考古发掘，大多数专家认为，它就是文献中所说的商汤灭夏桀后建立的商代都城——西亳。

偃师商城遗址的发现颇具偶然性。1983年，国家重点建设项目“洛阳首阳山火力发电厂”准备上马。工程在选址过程中进行地下文物勘探，中国社会科学院考古研究所的考古人员在偃师县城(今偃师区)西郊勘探时，意外发现地下1米至4米深处，埋着一座古代城池。

这一发现证实了汉唐文献中记载的商汤灭夏后，于“夏墟”建造都城这一事件的真实性，引起海内外学术界的广泛关注。经过考古发掘，这座遗址的面貌逐渐清晰：遗址平面略呈长方形，南北长1700余米，东西宽740米至1200米，遗址内有大型宫殿建筑和军事防御设施，城内的排水设施完备，护城壕、排水沟、大渠一应俱全，街道纵横，王城、府库、兵营、城门排列井然有序。

有考古专家认为，夏都二里头废弃后，偃师商城作为商代都城兴起，是中国历史上夏商王朝更替的重要标志，从它建立的年代可推算出夏灭商兴的大致时间，因此，偃师商城的始建年代可作为夏商文化的界标。国家“九五”重点科技攻关项目——“夏商周断代工程”更是把这一学说作为该工程的标志性成果。

“偃师商城遗址所反映的文化底蕴、政治和礼仪制度、社会和经济形态、流通和交往方式等，是中华早期文明探源的重要载体和支撑。”陈国梁认为，偃师商城商文化编年体系建立在系统的地层依据之上，有大量成组陶器可供参照。该城址是夏文化下限研究的切入点和早期国家形成研究的关键点，以该遗址为代表的早商时期是中华文明形成环节中的重要一环，对于中华文明探源具有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然）