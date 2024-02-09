洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

偃师商城：夏商王朝更替的标志（聚焦偃师商城遗址考古发掘40年）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2023.12.06 08:19

　　编者按

　　今年是偃师商城遗址开展考古发掘40周年。40年间，在考古工作者的接续努力下，偃师商城遗址逐渐揭开神秘面纱。自即日起，本网推出“聚焦偃师商城遗址考古发掘40年”系列报道，带您详细了解这座距今3500多年的商代早期都邑。

偃师商城遗址1984年考古发掘现场(资料图片)

　　时值初冬，在位于洛阳市区以东约40公里的偃师商城遗址内，考古发掘及相关研究工作正有序进行。作为商代早期都城遗址，这座古城始建于公元前16世纪，延续使用近200年，距今已有3500多年。

　　“偃师商城遗址是迄今为止发现的我国商代早期城址中年代最早、规模最大、保存最好的一座。这里有我国夏、商、周三代唯一被考古发掘出的可供全面研究的宫城遗址。”中国社会科学院考古研究所偃师商城考古队领队陈国梁介绍，2021年，该遗址入选中国“百年百大考古发现”，并被国家文物局列入“十四五”期间150处大遗址保护工程名录。

　　《史记·殷本纪》记载：“有娀(sōng)氏之女名简狄，吞玄鸟之卵而生契。”契是商的祖先，从契到我们所熟知的汤，共历经14代。商经过500年而强大，后经鸣条之战灭掉了夏，完成了我国历史上第一次王朝更迭。商汤灭夏后建立商朝，并在夏都附近重新建都西亳。然而，西亳究竟在哪里，曾是困扰考古界的难题。1983年，这个答案终于揭晓——在位于偃师以西1公里、距二里头遗址约6公里的地方，考古学家发现了一座规模宏大的商朝早期城址。经过一系列考古发掘，大多数专家认为，它就是文献中所说的商汤灭夏桀后建立的商代都城——西亳。

　　偃师商城遗址的发现颇具偶然性。1983年，国家重点建设项目“洛阳首阳山火力发电厂”准备上马。工程在选址过程中进行地下文物勘探，中国社会科学院考古研究所的考古人员在偃师县城(今偃师区)西郊勘探时，意外发现地下1米至4米深处，埋着一座古代城池。

　　这一发现证实了汉唐文献中记载的商汤灭夏后，于“夏墟”建造都城这一事件的真实性，引起海内外学术界的广泛关注。经过考古发掘，这座遗址的面貌逐渐清晰：遗址平面略呈长方形，南北长1700余米，东西宽740米至1200米，遗址内有大型宫殿建筑和军事防御设施，城内的排水设施完备，护城壕、排水沟、大渠一应俱全，街道纵横，王城、府库、兵营、城门排列井然有序。

　　有考古专家认为，夏都二里头废弃后，偃师商城作为商代都城兴起，是中国历史上夏商王朝更替的重要标志，从它建立的年代可推算出夏灭商兴的大致时间，因此，偃师商城的始建年代可作为夏商文化的界标。国家“九五”重点科技攻关项目——“夏商周断代工程”更是把这一学说作为该工程的标志性成果。

　　“偃师商城遗址所反映的文化底蕴、政治和礼仪制度、社会和经济形态、流通和交往方式等，是中华早期文明探源的重要载体和支撑。”陈国梁认为，偃师商城商文化编年体系建立在系统的地层依据之上，有大量成组陶器可供参照。该城址是夏文化下限研究的切入点和早期国家形成研究的关键点，以该遗址为代表的早商时期是中华文明形成环节中的重要一环，对于中华文明探源具有重要意义。（洛报融媒·洛阳网记者 智慧 实习生 卢杨然）
[ 责任编辑：马勇玲（见习） ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
    起身时觉得头晕是贫血吗
        “我的孩子年龄小，我有时蹲着陪他玩，起身时会觉得头晕，是贫血吗？”
  • ·春捂要捂哪儿？捂到啥时候？
  • ·又到一年长高季，到底要不要带孩子测骨龄
  • ·守护她健康 专家献锦囊
    		•
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
    观烂漫春花 赏河山春色
        漫步花路，邂逅春天。和煦的春风不仅吹开了百花，也吹“热”了旅游市场。最近，“赏花游”成为市民的出游首...
  • ·沟门村：品兴华豆腐 赏美景连连
  • ·“云赏”特色乡村——新安县寺坡山村
  • ·我与舞龙，一辈子的情缘
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李刚任洛阳市人民政府副市长
  • 济新高速公路项目加紧推进【视频】
  • 洛阳今年将新建50个社区体育公园 举办...
  • 方便群众出行！洛阳地铁将增加59个人...
  • 成就洛阳文旅的长盛之势——洛阳打造...
  • 春来植树去！洛阳市公布10个义务植树基地
  • 拉动消费4507万元！洛阳家电以旧换新...
  • 氛围感拉满！洛阳沉浸式汉服体验项目...
  • 关林地质大院·国家科学家精神教育基地...
  • 让来洛游客住得舒心满意 洛阳将开展旅...
    		•
    百姓呼声
    隋唐园地下停车场属政府投资为何涨价？
    洛阳市图书馆少年儿童馆计划下半年投用
    精彩图片
    欢欢喜喜过大年【组图】
    洛阳城市阳台项目一期...
    “穿越”古今闹新春【...
    儿童公园欢乐多【组图】
    精彩热帖

    甲辰梅花图

    勇成摄影 中街街拍

    今日隋唐 随拍小景

    曲槛小栏边 梅花扑鼻香
    /马寺拾片
    /七律 倒春寒
    /初春乐吟
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233921 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605