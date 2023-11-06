洛阳考古走出国门 续写文明交流新篇章

近日，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，“费尔干纳—洛阳考古研究中心”在乌兹别克斯坦费尔干纳大学挂牌成立。作为丝绸之路的东方起点之一，历史上，洛阳曾与中亚地区联系密切。随着共建“一带一路”倡议高质量推进，洛阳考古走出国门，充分发挥技术优势，为续写文明交流新篇章贡献力量，也成为我国境外考古的一张金色名片。

蒙古国考古现场

近日，在共建“一带一路”倡议提出十周年之际，“费尔干纳—洛阳考古研究中心”在乌兹别克斯坦费尔干纳大学挂牌成立。作为丝绸之路的东方起点之一，历史上，洛阳曾与中亚地区联系密切。随着共建“一带一路”倡议高质量推进，洛阳考古走出国门，充分发挥技术优势，为续写文明交流新篇章贡献力量，也成为我国境外考古的一张金色名片。

开展联合考古 用中国话语阐释丝路历史

费尔干纳盆地处乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦三国交接地带，是目前中亚人口最稠密的地区。早在2000多年前，这里已是丝绸之路的重要枢纽。洛阳的班超和玄奘都曾途经此地，盛产汗血宝马的大宛古国就在盆地里。大量的遗址遗迹，吸引世界各地的考古团队会集于此。

“2019年，费尔干纳大学主动提出与我院开展合作，希望在田野考古、文物保护、学术交流等方面进行合作和交流，提议在该校设立这一考古研究中心。”洛阳市考古研究院院长李永强介绍，随着“费尔干纳—洛阳考古研究中心”挂牌成立，洛阳的考古工作者将与该校合作，推进库瓦遗址联合考古工作，并承担考古学、历史学、田野考古教学等实训课程，为费尔干纳大学培养考古技术人才。

蒙古国出土文物

自2017年以来，洛阳市考古研究院会同国内考古机构、高校等在蒙古国和中亚地区的乌兹别克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦开展多项联合考古工作。截至目前，共进行了十余次考古调查和发掘工作，为研究丝绸之路、匈奴王庭、大宛古国、大月氏人等作出重要贡献。

“在与西北大学文化遗产学院的合作下，我们已基本厘清了丝绸之路沿线的大月氏、贵霜王朝的文化特征和分布范围，为用中国话语阐释丝绸之路历史提供了实证资料。”多次参与境外考古的洛阳市考古研究院副研究馆员刘斌博士介绍，这些成果也为世界文明交流互鉴提供了更多生动的历史细节。